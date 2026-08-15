Ponien Pohjoismaiden mestaruudet ratkottiin Tanskassa

Suomalaisia olivat edustamassa A-kategorian poneissa Diaz Dark ja Mikaela Hirvi, Arnäs Mikasa ja Jonna Puustinen sekä Crystal Daemon T ja Tessa Manninen.

”Meille suomalaisille ei tullut huipputuloksia, mutta matka oli mielenkiintoinen”, kertoo matkassa mukana ollut Mikaelan äiti, eläinlääkäri Annika Hirvi.

”Jonna lähti matkaan keskiviikkoaamuna ja me muut keskiviikkoiltana. Pysähdyttiin Solvallassa ja Jägersrossa jaloittelemassa ja oltiin torstaina illalla perillä. Kaikki ponit matkusti, söi ja joi hyvin. Täällä oli poneille karsinat ja valjastuskatokset valmiina, ja ne pääsivät myös tarhaamaan. Perjantaina ponit liikutettiin, ja tänään lauantaina oli kilpailu”, Hirvi kertoo.

Päivä oli iso poniravipäivä Tanskassa. Ohjelmassa oli PM-lähtöjen lisäksi 11 muuta lähtöä, muun muassa poni-Derby.

”Järjestelyt toimivat hyvin, mutta tiedonkulku on ollut heikkoa ja kielimuuria tanskalaisten kanssa puhutussa kielessä on. Täällä ei esimerkiksi poniravien tuloksia löydy samalla tavalla kuin Suomessa”, Hirvi kertoo.

”Kokemus oli kuitenkin opettavainen, ja voi olla tyytyväinen siihen, kuinka hyvin ponit matkusti ja miten tyytyväisiä ne ovat olleet. Myös meidän porukan ohjastajat ja muut taustajoukot selvisivät hienosti. Reissu opetti varsinkin nuorille paljon tulevaisuutta ajatellen. Rankka reissu, mutta oli sen arvoinen.”