Ponien Seinäjoki Racen ykkönen on lempinimeltään Epeli

Lauantaisessa Seinäjoen tuulessa ja tuiskussa Pony Seinäjoki Racen ykköseksi ravasi Lotta Räisäsen valmentama ja ohjastama Mäntylahen Tuimaepeli. Räisänen uskoi ponin kapasiteettiin, mutta voitto yllätti.

”Tiedän, että siinä on vauhtia, mutta tämä oli meidän ensimmäinen yhteinen autolähtö, niin voitto yllätti. Jo se, että tuollaisella ponilla pääsee osallistumaan tuollaiseen lähtöön on uskomatonta”, Räisänen kertoo.

Mäntylahen Tuimaepeli siirtyi Räisäsen valmennukseen viime syksynä, kun edellisellä valmentajalla Eerika Koskenvallalla alkoi tulla A-ponivuodet täyteen ja uusi valmentaja oli etsinnässä.

”Soitin ponin omistajalle Neea Käkelälle ja sain vuokrata ponin kilpailuoikeuden”, Räisänen kertoo 10-vuotiaasta.

Epeli-lempinimellä tunnetun ruunan tähtäimessä tällä kaudella ovat avoimet lähdöt.

”Toivotaan, että se pysyy terveenä, päästäisiin juoksemaan avoimia lähtöjä mahdollisimman hyvin ja pärjättäisiin niissä. Tavoitteena on myös osallistua Jyväskylän Ponikuninkuusraveihin. Niitä voisi sanoa kauden päätähtäimeksi”, Räisänen sanoo.

Perheen kautta poniraviurheilusta innostuneen Räisänen valmennuksessa on neljä ponia.

”Käyn lukiota ja aika on tiukilla, en ehdi oikein muuta tehdä kuin tallilla ja raveissa käydä opiskeluiden ohella.”

Muiden ponien tavoitteet Räisänen tiivistää seuraavasti.

”Toivottavasti pääsisi ajamaan kilpaa, pärjättäisiin mahdollisimman hyvin ja ponit pysyisivät terveenä.”

Räisänen valmentaa pääosin ajamalla.

”Meillä on omat treenilenkit, missä ajetaan muutaman kerran viikossa, aika paljon laukkavetoja. Talvella mahdollisuuksien mukaan ajetaan jäällä ja kesällä uitetaan.” Räisänen panostaa lisäksi hoitamiseen.

”Hieron niitä itse, jalkoja kääritään lampaanvillaan ja lihaksistoa hoidetaan tosi paljon.”

Räisäsen haaveena siintää lähitulevaisuudessa Epelin suurkilpailulähdöt ja ponien lainaohjastaminen.

”Ilmoittauduin kyllä myös vähän ex tempore C-korttikurssille. Poniajan jälkeen hevoset tulee olemaan harrastuksena.”