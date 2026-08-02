Ponien Suomen mestarit: Pikku Humanteri ja Armani
A-ponien puolella titteliä lähti tavoittelemaan 11 valjakkoa. 1609 metrin ryhmäajossa nopeiten matkaan lähti Smedens My Donna, joka piti keulapaikkaa aina ensimmäistä kertaa etusuoralle saavuttaessa.
Maalipaalun kohdalla laukka yllätti, ja johtavan rinnalla juosseen Pikku Humanterin ohjastaja Senja Kopalainen näki tilaisuuden ja karautti piikkipaikalle, jossa pääsi jätättämään kanssakilpailijoitaan.
Maalisuoralla Golden Jangia ohjastanut pikkusisko Neea Kopalainen tavoitti isosiskoaan, mutta Senja Kopalainen ylitti maaliviivan ensimmäisenä Pikku Humanterin kanssa.
"On ollut suuri kunnia päästä ajamaan Pikku Humanterilla. Olen seurannut sen uraa pitkään ja kun Ronja Grönman kysyi minua sitä ohjastamaan, niin en miettinyt kahta kertaa ja tämä on ollut aivan huippua”, kertoi Kopalainen kotiradallaan.
Myös B-ponien puolella 11 valjakkoa lähti kilpailemaan SM-tittelistä. 2100 metrin matkalla keulapaikan auton takaa otti Kumlaby Mandelblom ja Nea Ahokas. Matka taittui valjakon johdossa aina viimeiseen kurviin saakka, jolloin maalisuoralle kaarrettiin kolme rinnan, sillä Rodden ja Armani tulivat mukaan taistoon. Kolmikosta erottui Laura Sipilän ohjastama Armani, joka ylitti maaliviivan ensimmäisenä.
”Armani on rehti tulemaan maaliin ja oli ihan luottavainen olo. Se on kipakka kaveri ja tietää, mitä radalla pitää tehdä”, Sipilä kertoi.
Saana Lehmussaari