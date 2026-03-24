Ponikujan Batriina ja Henni Koivurova pohjoisen hallitsijat

Rovaniemen lauantain ravit siirrettiin Ouluun, mutta se ei Henni Koivurovaa haitannut.

”Hyvä,että ne siirrettiin, eikä peruttu. Ponikujan Batriina tykkää hiekkaradasta enemmän, niin siirto sopi meille siinäkin mielessä hyvin”, Koivurova sanoo.

Ponikujan Batriina näytti, että hiekkarata tosiaan sopii sille ja kotiinviemisenä Oulusta oli ykkösija tämän vuoden ensimmäisestä A-kategorian ponien suurkilpailusta, Arctic Pony Kingistä.

”Voitto oli vähän yllätys, todella hyvät tunnelmat siitä”, Koivurova kertoo.

Kuudetta luokkaa käyvä Koivurova valmentaa kahta A-ponia. Ponikujan Batriinan lisäksi valmennuksessa on Mäntylahen Kakapo, jolla on urallaan yhtä toista sijaa lukuun ottamatta pelkkiä voittoja.

”Mäntylahen Kakapon kanssa haen Ponikypäriin mukaan. Sen kanssa ei vielä ajatella suurkilpailuja, mutta jos tulevaisuudessa vauhdit riittää, niin sitten. Ponikujan Batriinan kanssa ajetaan säännöllisesti kilpaa, nyt on ollut lähtöjäkin sopivasti”, Koivurova suunnittelee.

”Molempia poneja ajetaan monipuolisesti kotona. Batriina on muutaman kerran viikossa valjaissa, se ei oikein tykkää jos liikaa ajetaan ja hyvin on mennyt näin vähemmälläkin”, Koivurova kertoo.

Ponit ja koulu pitävät Koivurovan kiireisenä.

”Kouluhommien ja ponien lisäksi ei oikein muuta ehdi. Meillä on ponit omassa tallissa ja niiden lisäksi yksi lämminverinen. Äidin ja isän kanssa touhuillaan tallissa. Koko perhe on mukana.”