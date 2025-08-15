Ponikuninkuusraveilla juhlavuosi – tittelit ratkeavat sunnuntaina, mukana myös ponilegendojen lähtö

Poniraviurheilijat kokoontuvat viikonloppuna vuoden suurimpaan tapahtumaansa Ponikuninkuusraveihin Teivoon. Tapahtuma täyttää tänä vuonna 20 vuotta.

Viikonlopun aikana ratkotaan kahdessa osalähdössä A-ponien ponikuningatar ja ponikuningas sekä B-ponien poniruhtinas ja poniruhtinatar. Lisäksi luvassa on muutenkin laadukasta poniraviurheilua, muun muassa Pikkukunkku ja Pikkuruhtinas -lähtöjen muodossa.

”Poneja on ilmoitettu runsaasti molemmiksi päiviksi, mikä kertoo siitä, että tapahtumaa arvostetaan”, tämän vuoden Ponikuninkuusravien järjestelyistä vastaava Viena Kauppi Teivosta kommentoi.

Esther Ståhl kilpailee viikonloppuna kolmen ponin kanssa: Skogsborgs Winnie tavoittelee Ponikuninkaan ja Eliza Wee Poniruhtinattaren kruunua. Fireball Wee juoksee Pikkukunkku-lähdössä sunnuntaina.

”Siistiä olla mukana kahdessa pääkilpailussa, vähän jännittää”, Ståhl kertoo.

Kolmen ponin kanssa matkaan lähtö vaatii myös paljon valmisteluja. ”Menemme Teivoon tänään perjantaina ja yövymme siellä sunnuntaihin saakka. Paljon on asioita, mitkä pitää huomioida. Tavaraa tulee mukaan paljon, varusteita on saanut pestä ja pakata runsaasti. Viimeistely tapahtuu kahden ponin osalta Teivossa.”

”Lähtöradat ovat ihan hyvät. Ponit ovat olleet hyviä kotona ja muutenkin virkeitä, omia itsejään”, Sthål kuvailee ennakkotunnelmia.

”Olen tyytyväinen, jos kaikki tekevät hyvät juoksut ja hyvät ajat. Elizan Ween kanssa on parhaat mahdollisuudet kolmen parhaan joukkoon Poniruhtinattaruudessa.”