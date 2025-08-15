Ponikuninkuusraveilla juhlavuosi – tittelit ratkeavat sunnuntaina, mukana myös ponilegendojen lähtö
Poniraviurheilijat kokoontuvat viikonloppuna vuoden suurimpaan tapahtumaansa Ponikuninkuusraveihin Teivoon. Tapahtuma täyttää tänä vuonna 20 vuotta.
Viikonlopun aikana ratkotaan kahdessa osalähdössä A-ponien ponikuningatar ja ponikuningas sekä B-ponien poniruhtinas ja poniruhtinatar. Lisäksi luvassa on muutenkin laadukasta poniraviurheilua, muun muassa Pikkukunkku ja Pikkuruhtinas -lähtöjen muodossa.
”Poneja on ilmoitettu runsaasti molemmiksi päiviksi, mikä kertoo siitä, että tapahtumaa arvostetaan”, tämän vuoden Ponikuninkuusravien järjestelyistä vastaava Viena Kauppi Teivosta kommentoi.
Esther Ståhl kilpailee viikonloppuna kolmen ponin kanssa: Skogsborgs Winnie tavoittelee Ponikuninkaan ja Eliza Wee Poniruhtinattaren kruunua. Fireball Wee juoksee Pikkukunkku-lähdössä sunnuntaina.
”Siistiä olla mukana kahdessa pääkilpailussa, vähän jännittää”, Ståhl kertoo.
Kolmen ponin kanssa matkaan lähtö vaatii myös paljon valmisteluja. ”Menemme Teivoon tänään perjantaina ja yövymme siellä sunnuntaihin saakka. Paljon on asioita, mitkä pitää huomioida. Tavaraa tulee mukaan paljon, varusteita on saanut pestä ja pakata runsaasti. Viimeistely tapahtuu kahden ponin osalta Teivossa.”
”Lähtöradat ovat ihan hyvät. Ponit ovat olleet hyviä kotona ja muutenkin virkeitä, omia itsejään”, Sthål kuvailee ennakkotunnelmia.
”Olen tyytyväinen, jos kaikki tekevät hyvät juoksut ja hyvät ajat. Elizan Ween kanssa on parhaat mahdollisuudet kolmen parhaan joukkoon Poniruhtinattaruudessa.”
Paljon oheisohjelmaa
Poniravien lisäksi Teivossa on panostettu myös muuhun ohjelmistoon.
”Meillä on paljon poneihin je hevosiin liittyvää tekemistä, kuten poniratsastusta, ajelutusta ja haliponeja sekä esimerkiksi somejulkkis, Suomen tuhmin poni, Osmo on tavattavissa. Lisäksi on onnenpyörää, askartelua, hevos- ja kepparitarvikemyyjiä sekä herkkupisteitä”, Kauppi kertoo.
”Olemme tyytyväisiä, jos kumpanakin päivänä olisi 1000 katsojaa. Toivottavasti juhlavuosi näkyy ja poniraviurheilujat saavat arvoisensa tapahtuman”, Kauppi toteaa.
”Luvassa on tietysti myös iltajuhla, jossa on ruokailu, Amazing Pony Race sekä rentoa yhdessäoloa.”
Yhtenä ohjelmanumerona on ponilegondojen lähtö.
”Halusin, että ohjelmassa on jotain sellaista, jolla voidaan muistella aiempia vuosia ja sitä, että millaisia nimiä poniraviurheilusta on noussut ammattilaisiksi.”
Ponilegendojen lähdössä nähdään ohjastamassa ammattivalmentajana toimiva Joni-Petteri Irri, joka näkee poniraviurheilun roolin tärkeänä uusien kilpailijoiden saamiseksi raviurheilun pariin.
”Sitä kautta on saatava innostus lajiin ja kipinä jatkaa hevosten pariin. Olen käyttänyt joskus vertausta, että tämä on sama asia kuin junnujääkiekko, mistä noustaan esille”, Irri muistuttaa.
”Vaikka äitini Tuija Irri toimi valmentajana ja meillä oli kotona hevosia kun itse olin lapsi, hevoshommat eivät innostaneet minua ennen kuin aloin ajamaan poneilla kilpaa. Se antoi sinetin sille, että tästä tuli minulle ammatti.”
Ponilegendojen lähtöön Irri ei ota turhia paineita:
”Taidan olla lähdön sketsihahmo”, Irri naurahtaa pituuteensa viitaten.
”Hieno juttu kuitenkin, että sain kutsun. Lähdössä on mukana paljon kavereita, mennään näyttämään että tämä on hauskaa hommaa.”