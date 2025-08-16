Ponikuninkuusravien ensimmäiset osalähdöt tarjosivat jännitystä
B-kategorian ponit lähtivät tavoittelemaan Poniruhtinaan ja Poniruhtinattaren titteleitä ensimmäisellä osamatkalla,1600 metrin tasoitusajossa.
Tammojen puolella paalulta matkaan lähtenyt Little Cinderella ohjaksissaan Julia Kiukas otti vauhdikkaan lähdön ja haki keulapaikan itselleen. Kiukas piti matkalla vauhtia yllä ja jätätti 8-vuotiaalla tammalla kilpakumppaneitaan. Ero säilyi maaliin saakka, ja valjakko otti ensimmäisen kiinnityksen ruhtinattaren valtaistuimelle.
”Kyseessä on lahjakas poni, jota on nätisti laitettu. Ei olla haluttu syödä sen motivaatiota ottamalla liian isoja harppauksia”, Kiukas kertoi.
”Lähdön uusinnat hieman jännitti, sillä se on kerran vastaavassa tilanteessa alkanut pomppimaan, mutta nyt se lähti jokaiselle neljällä kerralla hyvin matkaan. Se ei ole ennen juossut perättäisinä päivinä, mutta toivottavasti sillä on motivaatiota juosta myös huomenna.”
Little Cinderellan ero kokonaiskilpailussa toisena olevaan Amazoniin on 5,3 sekuntia.
Maalissa tasaista!
B-kategorian oriit ja ruunat pääsivät matkaan kolmannella yrityksellä. Paalun lähtöpaikka oli valttia tässäkin lähdössä, sillä Vilma Vironen ohjasti Valdo Ween keulapaikalle. Paikka pysyi koko matkan, mutta voitosta tuli kamppailu!
Matilda Korpi ohjasti M's Rascalin loppusuoralla rinnalle. Marginaalit maalissa olivat pienet, mutta kuitenkin Valdo Ween puolella. Kokonaisajassa ei eroa juuri syntynyt, ja sunnuntain päätösmatkalle lähdetään valjakoiden välisen eron ollessa 0,1 sekuntia.
”Yritettiin lähteä karkuun kovia takamatkan poneja ja siinä onnistuttiin”, Vironen kertoi keulataktiikasta.
”Se lähti myös lopussa hyvin vastaamaan, kuten se yleensäkin tekee.”
Ja vieläkin tasaisempaa...
A-kategorian ponit lähtivät tavoittelemaan kuningattaren ja kuninkaan kruunujaan myös 1600 metrin tasoitusajossa.
Tammojen puolella keulapaikkaa tavoitteli useampi poni, mutta sen sai itselleen Niittykorven Pocahontas. Sen haparoitua 500 metrin jälkeen paikan haki itselleen Wild Princess.
Takamatkalaiset tekivät kuitenkin nousua, ja viimeisen väliajan vei nimiinsä Oona Tastulan Smedens My Donna. Se piti pintansa loppuun saakka, vaikka Stenbydal’s Castilla kiri aivan rinnalle. Viimeiselle osamatkalle lähdetäänkin jännittävissä asemissa, sillä valjakoiden välillä ei ole ajallisesti eroa kokonaiskilpailussa.
Oriiden ja ruunien ensimmäisessä osalähdössä keulapaikan otti Skogsborgs Winnie. Isla Ruhkalan ohjastama Nalli oli kuitenkin ottanut 20 metrin takamatkan kiinni ja haki paikan itselleen viimeistä kertaa takasuoralle tultaessa. Ruhkala irroitti Nallin muusta porukasta ja voitti ensimmäisen osalähdön. Valjakko johtaa kokonaiskilpailua 2,5 sekunnin erolla toisena olevaan Mäntylahen Tuimaepeliin.
Päivän aikana voittajakehässä nähtiin myös Pikkuprinsessan voittanut Little Dreamcatcher ja Oona Tastula sekä Pikkusankari Arthur de Cottereau ja Iida Innanen.