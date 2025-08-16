Ponikuninkuusravien ensimmäiset osalähdöt tarjosivat jännitystä

B-kategorian ponit lähtivät tavoittelemaan Poniruhtinaan ja Poniruhtinattaren titteleitä ensimmäisellä osamatkalla,1600 metrin tasoitusajossa.

Tammojen puolella paalulta matkaan lähtenyt Little Cinderella ohjaksissaan Julia Kiukas otti vauhdikkaan lähdön ja haki keulapaikan itselleen. Kiukas piti matkalla vauhtia yllä ja jätätti 8-vuotiaalla tammalla kilpakumppaneitaan. Ero säilyi maaliin saakka, ja valjakko otti ensimmäisen kiinnityksen ruhtinattaren valtaistuimelle.

”Kyseessä on lahjakas poni, jota on nätisti laitettu. Ei olla haluttu syödä sen motivaatiota ottamalla liian isoja harppauksia”, Kiukas kertoi.

”Lähdön uusinnat hieman jännitti, sillä se on kerran vastaavassa tilanteessa alkanut pomppimaan, mutta nyt se lähti jokaiselle neljällä kerralla hyvin matkaan. Se ei ole ennen juossut perättäisinä päivinä, mutta toivottavasti sillä on motivaatiota juosta myös huomenna.”

Little Cinderellan ero kokonaiskilpailussa toisena olevaan Amazoniin on 5,3 sekuntia.