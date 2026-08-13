Viikonlopun Ponikuninkuusravit tarjoaa tekemistä koko perheelle
Tulevana viikonloppuna, 15.–16.8., Jyväskylän Killerin ravirata täyttyy odotuksesta, ilosta ja kilpailujännityksestä, kun Ponikuninkuusravit kokoaa yhteen Suomen parhaat raviponit ja niiden taustajoukot. Kahden päivän aikana ratkotaan poniraviurheilun arvostetuimmat tittelit poniväen omissa ”kuninkuusraveissa”.
Ponit kilpailevat eri kategorioissa oman kokoluokkansa ja roturyhmänsä mukaan. Kilpailun arvostetuimmat tittelit jaetaan kahdessa pääkategoriassa. A-kategorian ponit, jotka ovat käytännössä shetlanninponeja, kilpailevat ponikuninkaan ja ponikuningattaren titteleistä. B-kategorian ponit, jotka ovat Suomessa useimmiten gotlanninruss-poneja, kilpailevat poniruhtinaan ja poniruhtinattaren titteleistä. Monelle nuorelle harrastajalle tapahtuma on unelma, jonka eteen tehdään töitä koko vuosi.
Vuodesta 2005 lähtien järjestetty tapahtuma on muodostunut koko poniraviväen yhteiseksi kohtaamispaikaksi, jossa tavataan tuttuja, vaihdetaan kuulumisia ja osallistutaan oheisohjelmaan, sillä Ponikuninkuusravit tarjoaa vauhdikkaiden kilpailujen rinnalla runsaasti ohjelmaa koko perheelle.
Lauantaina tapahtumassa vierailee suosittu youtubettaja Teemu Kärkkäinen ja sunnuntaina puolestaan paikalle saapuu somesta tuttu Sarkkuvirkku. Lauantaina yleisö pääsee tutustumaan hälytysajoneuvoihin, kun taas sunnuntaina alueella ovat Puuhapuisto Veijarin eläinvieraat. Molempina päivinä ohjelmassa on lasten ohjattuja tanssituokioita, tallikierroksia kilpailevien ponien pariin sekä erilaisia hevostaitotehtäviä. Sunnuntaina järjestetään lisäksi maksuton Keppariderbyn karsinta, jossa keppihevosharrastajat pääsevät näyttämään taitonsa raviradalla. Rannekkeen ostajille on tarjolla vielä lisää elämyksiä, kuten poniajelua shetlanninponien kärryillä, pomppulinna, polkutraktorirata, kasvomaalausta, oman hevosenkengän maalausta sekä keppari- ja nalleklinikka.
Ponikuninkuusravit on kuitenkin ennen kaikkea poniraviurheilun juhla. Viikonloppu tuo esille huippuponeja taustajoukkoineen, tarjoaa jännittäviä kilpailuhetkiä ja vahvistaa harrastajayhteisöä. Samalla tapahtuma antaa yleisölle mahdollisuuden tutustua poniraviurheiluun läheltä ja kokea kilpailutunnelmaa, jossa vauhti, taito ja eläinten hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Poniväen katseet kääntyvätkin viikonloppuna Jyväskylään.
Viime vuonna ponikuninkaaksi kruunattiin Ronja Grönmanin valmentama Nalli ja Isla Ruhkala ja ponikuningattareksi Stenbydal’s Castilla ja Amanda Hänninen. Poniruhtinaan tittelin vei Waldo Wee ja Vilma Vironen, poniruhtinattaruuden taas Little Cinderella ja Julia Kiukas. Viime vuoden parhaista Waldo Wee ei ole mukana tämän vuoden poniruhtinas-taistossa, mutta muut tulevat Killerille puolustamaan titteleitään.
Ponikuninkuusravit
Järjestetään Jyväskylän Killerillä 15.–16.8.2026
Kahtena päivänä ajettavilla osalähdöillä ratkeavat A-ponien ponikuningas- ja ponikuningatar-tittelit sekä B-ponien poniruhtinas- ja poniruhtinatar-tittelit
Päivien aikana ajetaan myös ikäluokkalähtöjä ja muita oheislähtöjä