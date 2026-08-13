Viikonlopun Ponikuninkuusravit tarjoaa tekemistä koko perheelle

Viime vuonna ponikuninkaaksi kruunattiin Ronja Grönmanin valmentama Nalli ja Isla Ruhkala ja ponikuningattareksi Stenbydal’s Castilla ja Amanda Hänninen. Poniruhtinaan tittelin vei Waldo Wee ja Vilma Vironen, poniruhtinattaruuden taas Little Cinderella ja Julia Kiukas. Viime vuoden parhaista Waldo Wee ei ole mukana tämän vuoden poniruhtinas-taistossa, mutta muut tulevat Killerille puolustamaan titteleitään.