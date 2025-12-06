Alina Myllymäen ohjastama Romero Wee loisti B-ponien taistossa
Teivossa ravattiin B-kategorian poneille tarkoitettu Grand Prix, joka oli 1600 metrin tasoitusajo.
Keulapaikan lähtötohinoissa itselleen otti Torvald Huikea, mutta ensimmäisessa kaarteessa sen otti itselleen Osaran Hugo. Keulapaikka vauhtui vielä matkan aikana muutamaan kertaan, mutta viimeisessä kaarteessa sen otti itselleen 160 metrin takamatkalta lähtenyt, Alina Myllymäen ohjastama Romero Wee.
Loppusuoralla ruuna haparoi ja vastustajat pääsivät lähelle, mutteivat koskaan ohi. Näin ollen valjakko uusi viime vuotisen Grand Prix -voittonsa.
"Hyvillä mielillä lähdettiin tähän starttiin. Sitä on hoidettu Riina Rekilän toimesta, iso kiitos Riinalla avusta ponin kanssa", Myllymäki kertoi.
"Lämmityksessä se oli paineissaan, mutta lähtöön se petrasi ja rauhoittui. Lopussa mietin tuleeko vastustaja ohi, mutta Romero piti pintansa."
"Romero on minulle äärettömän tärkeä ja se on minun suosikkini", Romero Ween valmentajanakin toimiva Myllymäki kertoi liikuttuneena.