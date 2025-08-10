Stenbydal's Castilla ja Kumlaby Mandelblom valtikoiden haltijoiksi

A-kategorian avoin Minivaltikka juostiin 1140 metrin ryhmäajona seitsemän ponin voimin. Nopeimmin matkaan lähti nelosradan Stenbydal’s Castilla, jonka ohjissa nähtiin tuttuun tyyliin tamman valmentajanakin toimiva Amanda Hänninen.

Ensimmäisen 500 metrin aikana Annamaija Pussi ja Spike Comp kävivät rinnalla kyselemässä keulapaikkaa, mutta vaikka valjakko kävi puolittain jo ohi, otti Stenbydals Castilla isomman vaihteen silmään ja piti keulapaikan itsellään. Loppumatkan aikana kukaan ei sitä enää tullut haastamaan tarpeeksi lähelle ja Hänninen otti kuusivuotiaalla menestysponillaan jälleen suurkilpailuvoittojen tielle.

”Poni oli tänään vähän erikoisempi. Voitto ei ollut tänään yhtään varma”, Hänninen kertoi Stenbydal’s Castillasta, jonka seuraavana tähtäimenä on viikon päästä ajettavat Ponikuninkuusravit.

B-katergorian puolella 1640 metrin avoin lähtö oli koonnut auton taakse viisi tammaa. Keulapaikasta käytiin kamppailua H.G. Loreenin ja Amazonin kesken ja Kumlaby Mandelblom jäi lähtötilanteessa kolmanneksi. Keulapaikan sai itselleen Amazon ja sen johtoessa mentiinkin aina maalisuoralle saakka, jolloin Senja Kopalainen käänsi Kumlaby Mandelblomin Amazonin rinnalle. Lopussa nähtiin näiden kahden tamman taistelu, jonka viime tipassa käänsi edukseen Kumlaby Mandelblom.

Ohjastajanvaihdoksen myötä ohjiin päätynyt Kopalainen oli saanut valmentaja Nea Ahokkaalta ohjeet pitää poni rauhallisena.

”Se tuli tosi hyvin! Katsoin Timerista, että mentiin älykovaa loppusuoralla ja mietin riittääkö tamma, mutta näin se sitten kääntyi”, Kopalainen kommentoi.

