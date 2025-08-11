Riihimäki Poni Grand Prixit Valdo Ween ja Stenbydal’s Castillan juhlaa

B-ponien puolella 2100 metrin tasoitusajossa oli seitsemän osallistujaa. Keulapaikasta käytiin kamppailua aina takasuoralle saakka, mutta ensimmäisen puolikkaan otti nimiinsä Hillshead's Lightning ja Iida Vironen.

40 metrin takamatkalta lähtent Valdo Wee otti takasuoralla keulan kiinni ja ohjastaja Vilma Vironen käänsi sen kolmannelle radalle ohitustehtäviin. Paikkaa ohitukselle ei kuitenkaan tullut ja Valdo Wee pysyi kiertämässä ulompia ratoja.

Paikat vaihtuivat matkan aikana useampaan otteeseen, mutta viimeiseen kurviin tultaessa lähtivät Valdo Wee ja M’s Rascal kamppailemaan kahdestaan Poni Grand Prixin voitosta. Kamppailu oli tasainen aina maaliviivalle saakka, jossa Valdo Wee kurotti pään mitalla voittoon.

”Tänään oli tosi kova kilpailu koko matkan, kovaa kilvanajoa”, Vironen totesi. ”Loppusuora oli jännittävä, tultiin niin tasaisesti maaliin.”

A-ponien puolella paalulta yksin matkaan lähtenyt Diana Wee johti tilannetta takasuoralle saakka, kunnes Zemafori ohitti sen ja otti keulapaikan itselleen.

Johtopaikka piti aina viimeiseen kurviin saakka, kunnes 100 metrin takamatkalta lähtenyt Stenbydal’s Castilla otti sen kiinni ja tuli rinnalle. Loppusuora oli jännittävä, sillä ponit taistelivat voitosta rinta rinnan. Ensimmäisenä maaliin ennätti Stenbydal’s Castilla, joka jatkoi viikonlopun ja koko kesän suurkilpailuvoittojaan jälleen yhdellä meriitillä.