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Rodden hallitsi PowerParkin Ponimailia
Kaksipäiväiset Nordic King -ravit käynnistyivät B-ponien lähdöllä.
Senja Kopalainen saapui ensimmäistä kertaa PowerParkin raviradalle ja otti heti nimiinsä Ponimailin voiton.
”Tunnelmat on huippuhyvät. Juhannusviikonloppu ja tällaisen lähdön voitto”, Kopalainen iloitsi.
Rodden otti itselleen nopeasti auton takaa keulapaikan ja piti sen maaliin saakka, vaikka rinnalla käytiin koittamassa.
”Päätähtäin meillä on Teivon Suomen mestaruudessa. Ajetaan isoissa lähdöissä sitä ennen. Koitetaan pitää hyvä starttirytmi ja poni kunnossa”, Kopalainen suunnitteli.