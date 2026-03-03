Ronja Grönman tavoittelee suurkilpailuvoittoja kolmella ponilla

”Voitto oli minulle yllätys”, Ronja Grönman kertoo tallinsa suurimman tähden, Pikku Humanterin, kauden avauksesta. ”Se ei ole treeneissä vakuuttanut ja oli laiska lämmittelyssä, mutta ohjastajana toiminut Senja Kopalainen vakuutti, että se tuntuu hyvältä ja lähdössä se sitten näytti osaamistaan.”

Grönman ei ole vielä lyönyt Pikku Humanterin kautta lukkoon.

”Rehellisesti sanottuna en ole suunnitellut yhtään”, Grönman naurahtaa. ”Mutta kesä kun alkaa tulla, niin suurkilpailija aletaan ajaa.”

Viime vuonna Pikku Humanteri edusti Mini-Finlandia -voittonsa myötä Suomea Mini-Elitloppetissa, mutta Ruotsin-vierailu ei ole tänä vuonna ponin suunnitelmissa.

”Reissu ei sopinut sille ja viime kaudella oli siitä toipumisen takia haasteita, joten tänä vuonna se jätetään suosiolla välistä.”

Vilinä tunnetun Pikku Humanterin lisäksi Grönmanin valmennuksessa ovat Bae, Nalli ja Lilli Puttinen.

”Bae nauttii olostaan Lilli Puttisen tarhakaverina ja on mietinnässä, siemennetäänkö sitä tänä vuonna. Nallin piti jo startata, mutta se kolhaisi tarhassa itseään ja nyt se parantelee sitä. Sen tähtäin on Ponikuninkuudessa."

"Lilli Puttinen tykkää lyhyestä starttivälistä. Sillä tähdätään kesän kilpailuihin. Mahdollista on, että kaikki kolme ponia juoksevat yhtä aikaa jossain suurkilpailussa”, Grönman kertoo viitaten Pikku Humanteriin, Nalliin ja Lilli Puttiseen.

Grönman ei enää itse pääse ajamaan A-poneilla kilpaa täytettyään viime vuonna 18 vuotta.

”Tuntuu haikealta, kun ei saa enää itse ajaa kilpaa, mutta annan mielelläni nuoremmillekin mahdollisuuksia.”