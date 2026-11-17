17-vuotias Selina Korpela valmentaa kolmea ponia Torniossa. Viime viikon torstaina matka kävi Rovaniemelle, jossa Salazar kilpaili.

”Katsoin pari päivää ennen ilmon loppumista, ettei ollut poneja kauheasti ilmoitettu ja ilmoitin mukaan. Ajattelin, että lähdetään altavastaajina, kun sille ei hokkikenkä oikein sovi ja oli vielä hiekkarata. Poni pääsi kuitenkin hyvin liikkeelle. Se yllätti täysin ja tuli voitto”, Korpela kertoo 8-vuotiaasta orista.

”Loppukaudelle on ehkä vielä yksi lähtö, mutta sitten aloitetaan tauko ja tähdätään ensi vuoteen. Oulu Express on ollut monta vuotta tavoitteena, mutta aina on ollut jotain. Jos ensi vuonna pääsisi mukaan ja pärjäisi.”

Korpela kertoo, että poniraviurheilun harrastaminen ei ole Pohjois-Suomessa aina helppoa.

”Etelässä saa ajaa viikottain kilpaa, mutta meillä maksimissaan 2–3 kertaa kuukausessa. Sarjat ovat myös erilaisia, ne ovat yleensä hitaille poneille ja nopeille tulee pitkiä pakkeja. Välillä tyhmiäkin pakkeja, kun ajetaan kaikki mitä voi. Minulla loppuu ensi vuoden jälkeen A-ponivuodet, mutta B-ponia ei taida tulla, kun ei niille ole täällä pohjoisessa sarjoja”, Korpela huomauttaa.

Korpelan tie poniraviurheiluun on alkanut perheen kautta.

”Meillä on aina ollut hevosia ja isällä talli. Siskon kanssa saatiin Salazarin emä. Sisko ajoi sillä, ja minäkin innostuin. Kun ikä riitti, ajoin poniravikortin ja aloitin ajamaan kilpaa.”

”Tykkään nähdä valmennukseni tuloksen. Poneja treenaan pääsääntöisesti ajaen, jokaiselle on oma treenisuunnitelma, kaikki ovat erilaisia persoonia ja sen takia mennään ponikohtaisesti. Joitakin ajan lähes päivittäin ja joitakin pari kertaa viikossa. Hoidossa pidetään huolta lihaksista ja jaloista, muun muassa laseria käytetään ja hieroja käy aina kun tarvitsee. Kengitys on myös tärkeää, se vaikuttaa raviin ja ponin hyvinvointiin. Isä kengittää minun ponit”, Korpela kertoo.

Korpela opiskelee pintakäsittelyä.

”Koulun ja tallin lisäksi ei ole muuta vapaa-aikaa. Olen apuna hevosten treenamisessa tallilla, tehdään tätä perheenä ja kaikki on mukana.”

Korpelalta löytyy C-ajokortti ja kilvanajaminen kiinnostaa niin kärryiltä kuin selästäkin.

”Kyllä pidän hevoset ainakin harrastuksena tulevaisuudessa. Unelmana on saada oma ravihevonen, kun ponivuodet loppuu”, Korpela kertoo.