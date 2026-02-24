Senja Kopalainen laittaa ponit muun edelle – ja tulosta syntyy

16-vuotias tamperelainen Senja Kopalainen on malliesimerkki siitä, miten kaupunkilaislapsi innostuu raviurheilusta, kun saa mahdollisuuden sitä harrastaa. Kopalainen asui 1,5 kilometrin päässä Teivon raviradasta, kun hän löysi ensin ratsastuksen ja sen jälkeen poniravit.

”Aloitin ensin ratsastamaan, mutta äiti löysi ilmoituksen Teivon poniravikorttikurssista. Löysin sinne itselleni lainahevosen ja suoritin kortin”, Kopalainen sanoo.

Äidillä on myös muuten tärkeä rooli Kopalaisen ja toisen tyttärensä, Neea Kopalaisen, harrastuksessa.

”Meidän ponit asuvat Hämeenkyrössä ja äiti meitä sinne kuljettaa. Odotan kyllä jo, että saisin poikkeusluvan ajokorttiin, niin kulkeminen helpottuisi”, Senja Kopalainen naurahtaa.

Kopalaisen päivärytmi saattaa heikompaa hengästyttää. Hän opiskelee Lempäälässä, käy töissä parissa eri paikassa, lainaohjastaa ja valmentaa yhtä ponia.

”Arkena en oikein muuta ehdi tehdä. Laitan ponit koulun edelle, vaikkei se ole paras vaihtoehto. Koulupäivän jälkeen menen suoraan tallille treenaamaan tai lähden ajamaan kilpaa. Lisäksi teen töitä muun muassa Teivon Ravikoululla.”

Kopalainen on saanut itselleen jalansijaa ponien lainaohjastajana, niin montéssa kuin kärrylähdöissä.

”Jo ensimmäinen poni, jolla kilpailin, oli lainaohjastettava. Suurimman osan poniurastani olen ajanut muiden poneilla. Se on hienoa ja opettavaista. Se myös ruokkii itseään ja saa uusia poneja ajettavaksi. Koen, että vahvuuteni on rauhallisuus. Lisäksi osaan lukea kaikenlaisia poneja. Olen saanut ajaa monelaisia poneja ja oppinut niistä.”

”Ajan kilpaa suurella intohimolla, mutta jos olisi pakko valita valmentamisen ja ajamisen väliltä, valitsisin varmaankin valmentamisen. Siinä näkee oman työnsä jäljen kisoissa”, Kopalainen kertoo. ”Monté on minulle todella tärkeää ratsastustaustan takia.”

Kopalaisella on vielä muutama vuosi aikaa ennen kuin A-poneilla ajaminen loppuu 18-vuotiaana.

”Hevosiin siirryttäessä monté kiinnostaa. Ensin ajan kuitenkin nämä pikkuponivuodet loppuun ja sitten alan katselemaan hevosiin siirtymistä. Täytyy totutella isompiin hevosiin, mutta kova innostus on niidenkin kanssa aikanaan lähteä kilpailemaan ja alkaa treenaamaan.”

Lähitulevaisuudessa Kopalainen toivoo pääsevänsä ajamaan mahdollisimman paljon kilpaa.

”Toivottavasti saisin uusia lainaohjastettavia nykyisten lisäksi.”

Lisäksi Kopalainen tähtää oma valmennettavallaan Roddenilla kotiradalla Teivossa järjestettäviin Kuninkuunraveihin, tarkemmin sanottuna B-ponien Suomen mestaruus -lähtöön.

”Treenaan Roddenia sillä tarkoituksella, että se oli siellä parhaassa mahdollisessa iskussa.”