Nuoret
Stenbydals Castilla kuudes Mini Elitloppetissa – "Solvallassa kilpaileminen oli jännittävää, mutta kivaa"
Gransjöns Krumelur seppelöitiin voittajaksi.
Elitloppet-lauantain avasi A-kategorian ponien Mini Elitloppet, jossa nähtiin suomalaisvaljakko Stenbydals Castilla ja Amanda Hänninen. Lähdön vei nimiinsä Strandberg Noellen ohjastama Gransjöns Krumelur. Stenbydals Castilla sijoittui kuudenneksi.
"Se jäi vähän lähdössä ja joutui kiertelemään", Hänninen kertoi.
"Poni oli kuitenkin hyvä. Solvallassa kilpaileminen oli jännittävää, mutta kivaa", Hänninen avasi tunnelmia kisapaikalta.
Stenbydals Castilla jatkaa kesällä suomalaisissa suurkilpailuissa starttaamista, mutta lähempikin tähtäin Hännisellä on tiedossa.
"Seuraavaksi startataan Cityraveissa", Hänninen kommentoi.