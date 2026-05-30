Stensbydals Castilla ja Amanda Hänninen olivat mukana Mini Elitloppetissa.
Stensbydals Castilla ja Amanda Hänninen olivat mukana Mini Elitloppetissa.Kuva: Maisa Hyttinen
Nuoret

Stenbydals Castilla kuudes Mini Elitloppetissa – "Solvallassa kilpaileminen oli jännittävää, mutta kivaa"

Gransjöns Krumelur seppelöitiin voittajaksi.
Julkaistu

Elitloppet-lauantain avasi A-kategorian ponien Mini Elitloppet, jossa nähtiin suomalaisvaljakko Stenbydals Castilla ja Amanda Hänninen. Lähdön vei nimiinsä Strandberg Noellen ohjastama Gransjöns Krumelur. Stenbydals Castilla sijoittui kuudenneksi.

"Se jäi vähän lähdössä ja joutui kiertelemään", Hänninen kertoi. 

"Poni oli kuitenkin hyvä. Solvallassa kilpaileminen oli jännittävää, mutta kivaa", Hänninen avasi tunnelmia kisapaikalta. 

Stenbydals Castilla jatkaa kesällä suomalaisissa suurkilpailuissa starttaamista, mutta lähempikin tähtäin Hännisellä on tiedossa.

"Seuraavaksi startataan Cityraveissa", Hänninen kommentoi.

Stensbydals Castilla ja Amanda Hänninen olivat mukana Mini Elitloppetissa.
Lisää suomalaismenestystä: Vänrikki ja Santtu valloittivat Solvallan – "Vänrikki tuntui vahvalta"
Stensbydals Castilla ja Amanda Hänninen olivat mukana Mini Elitloppetissa.
Need'em voitti Sweden Cupin karsinnan – "Taktiikka oli lukittu", Need'em kakkosradalta finaaliin
ponit
Mini Elitloppet
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi