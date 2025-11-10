Tappioton Little Tesla Kruunulähdön voittaja – "Poni ei pidä itsestään kotona mitään numeroa"

Seinäjoella ravattiin 4–6-vuotiaiden B-kategorian ponien Kruunulähtö 1600 metrin tasoitusajona.

Poisjääntien myötä volttauspaikalle kokoontui kolme ponia, joista Johanna Pirttijoen ohjastama Little Tesla otti paalupaikalta keulan. Vaikka Little Tesla sai matkan aikana laukkamerkinnän, oli suoritus muuten virheetön ja poni piti paikkansa johdossa aina maaliin saakka.

Kyseessä oli 5-vuotiaan tamman uran seitsemäs startti ja seitsemäs voitto.

”Poni ei pidä itsestään kotona mitään numeroa, eikä oikein esitä mitään vauhtejakan, mutta ravipaikalla se muuttuu toisenlaiseksi, kunnon kilpaponiksi”, kommentoi valmentajanakin toimiva Pirttikoski.

”Poni kyttäili tosi paljon sisälle ja siinä tuli vähän huolia ilmaan, mutta yllättävän varmasti se kuitenkin piti vastustajat takanaan, vaikka vähän jännitti miten käy.”