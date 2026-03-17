Tessa Manninen vuoden avausvoiton jälkeen: "Crystal Daemonin kanssa tähdätään isompiin kilpailuihin"

Tessa Manninen valmentaa Lahden Jokimaalla kahta A-ponia Crystal Daemondia ja Aarteen Ruusaa.

Crystal Daemon juoksi lauantaina tämän vuoden ensimmäisen voittonsa. Se toi myös tamman ohjastuksesta vastanneelle Manniselle kauden ensimmäisen ykkösen.

”Ihan hyvät tunnelmat”, Manninen kommentoi voittoa. ”Tiesin, että se voi pärjätä, koska se on tosi hyvässä kunnossa. Se on tuntunut treeneissä hyvältä, mutta en olettanut, että se voittaisi.”

Manninen on päätynyt poniraviurheilun pariin tuttua reittiä eli perheen kautta.

”Iskällä on ollut hevosia ja hän on ottanut minua välillä mukaan tallille. Aloitin ensin ratsastamaan, kunnes kiinnostuin ajamisesta. 9-vuotiaana suoritin poniravikortin ja aloin ajamaan kilpaa heti, kun ikä riitti. 12-vuotiaana sain oman ponin. Ponit ja kaverit on tässä lajissa molemmat parasta.”

Manninen on ajanut jonkin verran myös monté-lähtöjä. Kärrylähdöt kiinnostavat häntä vielä enemmän.

”Kivaa, kun pääsee tekemään ponien kanssa yhdessä. Treenaan ajamalla poneja kolme kertaa viikossa ja sitten tehdään muuta, kuten kävelytetään, juoksutusta ja harvoin ratsastetaan. Jokimaalla pääsee hyvin treenaamaan.”

Mannisen tavoitteena on saada starttailtua ponien kanssa ahkerasti.

”Aarteen Ruusalla tavoittelen säännöllistä starttiväliä ja Crystal Daemonin kanssa tähdätään isompiin kilpailuihin, esimerkiksi Ponikuninkuusraveihin ja Suomen mestaruuteen, nyt kun sen ennätys parani ja päästään mukaan.”