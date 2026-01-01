Tappioton Little Tesla on kasvanut tulisesta varsasta luottoponiksi
Russponi Little Tesla on kaasutellut kilparadoilla samaan tyyliin kuin Tesla-autot moottoriteillä. Kuusivuotaaksi kääntyvä B-kategorian tamma on tehnyt radoilla täydellistä jälkeä, sillä jokaisesta uran seitsemästä lähdöstä on tullut täysosuma. Poni tuli valmentajansa Johanna Pirttijoen huomaan kaksivuotiaana. Pirttijoki vuokrasi kilpailuoikeuden, kun toinen kasvattajista, Jenny Suomela, kysyi Pirttijoen kiinnostusta poniin.
”Meillä on ollut aiemminkin yhteistyötä ja Jenny kyseli kelpaisiko tällainen varsa, kun minulta oli yksi poni lopettanut. Kyllähän se kelpasi. Suku on niin hyvä, ettei voinut sanoa ei”, Pirttijoki naurahtaa.
Little Teslan emä Thelma on mennyt ennätyksen 44,6ake ja ollut aikanaan tosi hyvä kilpatamma. Myös isä Smedens Andiamo ja sen suku ovat Pirttijoen mieleen.
”Kaksivuotissyksyllä se meidän kotitalliin tuli ja siitä lähtien ollut tässä. Varsana Tesla oli tulta ja tappuraa! Sitä ei saaneet päästää muut kuin minä irti ennen ajoa, tai se lähti kahdella jalalla liikkeelle. Mutta ei se oikeastaan koskaan ole tehnyt mitään väärin ja ravipaikallakin se on aina osannut käyttäytyä fiksusti. Vuosien saatossa se on myös muuttunut ja nykyään sillä kotona ajelee tutun 6-vuotias lapsikin. Tesla on sellainen luottoponi”, Pirttijoki kertoo.
Little Tesla
Tamma, s. 20.5.2020
Smedens Andiamo – Thelma, Tyson II
Kasvattaja ja omistaja Suomela Fanny ja Jenny
Kilpailuoikeuden vuokraaja ja valmentaja Johanna Pirttijoki
Startteja 7: 7–0–0
Ennätys 2.17,4ke, voittosumma 750 euroa
Little Teslan voittoprosentti on 100, se ei ole kokenut uransa aikana vielä yhtään tappiota. Sitä on kilpailutettu harvakseltaan, kolmen kauden aikana yhteensä seitsemän kertaa. Kolmivuotiskaudella kerran, nelivuotiskaudella kaksi kertaa ja nyt viisivuotiskaudella neljä kertaa.
”Tesla on ollut hidaskehitteinen, enkä ole halunnut väen vängällä kilpailla, on otettu rennosti. Omistajat ovat antaneet aikaa, sieltä suunnalta ei ole tullut paineita”, Pirttijoki avaa.
Seuraava startti on jo mahdollisesti näköpiirissä.
”Jos vielä pystyy ajamaan kesäkengässä, niin se starttaa, jos sopiva sarja löytyy. Hokkikengästä sillä ei kilpailla, se on vähän ahdas niistä. Joten jos talvi tulee, niin sitten seuraava startti on vasta keväällä.”
Ensimmäiseen suurkilpailuvoittoon Pirttijoki ohjasti Little Teslan marraskuussa Seinäjoella, kun valjakko otti nimiinsä 4–6-vuotiaiden Kruunulähdön.
”Se oli hieno juttu, kun tuolla ponilla voitti. Se on itselle tärkeä kaveri.”
Tulevaisuudelta Pirttijoki toivoo ponin kehittymistä avoimelle tasolle.
”Olisi tarkoitus pitää sitä tässä niin kauan kuin pystyy ja miten omistajien kanssa sovitaan. Sillä on edellytyksiä avoimeille tasolle saakka. Tärkeintä on kuitenkin, että sen kanssa touhuaminen on kivaa harrastamista”, Pirttijoki muistuttaa.
Pirttijoki miettii hetken, kun voittojen salaisuutta kysytään.
”Mikähän sen salaisuus on? Ainakin se on kilpaponi luonteeltaan. Se ei oikein esitä kotona vaihteita, eikä oikein keskitykkään, vaan kyttäilee ympärilleen. Mutta ravipaikalla Tesla muuttuu täysin. Jos joku haluaa voittaa, niin tämä.”
Treenimetodit Little Teslan kanssa ovat Pirttijoen mukaan yksinkertaisia.
”Sillä ei ajeta esimerkiksi vetoja. Muutaman kerran viikossa mennään perushölkkää, fiiliksen mukaan. Yleensä toisen ponin kanssa yhtäaikaa.”
Myös hoitotoimenpiteet pidetään simppeleinä.
”Meillä ponit asuvat pihatossa, joten ne saavat vapaasti ulkoilla. Ei mitään ihmeellistä tehdä muuten, laseroidaan jonkun verran. Lihashuoltoa se on kuitenkin tarvinnut paljon ja Miia Levula on ollut meille siinä tärkeä lenkki”, Pirttijoki kiittelee.
Pirttijoen oma polku raviurheiluun on alkanut Sasky Ammatti-instituutti Iisakissa, Osaran toimipisteessä.
”Meillä on ollut kotona ratsuhevosia, mutta sisko innostui ravihommista ja minä siinä sivussa vähän. Menin Osaraan kouluun ja sieltä Niemisen Markulle työharjoitteluun ja sillä tiellä ollaan. Ravit alkoi kiinnostaa enemmän. Tällä hetkellä työskentelen Kim Åkerlundilla. Päivät menevät kokonaisuudessaan hevosten kanssa. Ensin työpäivä Kimillä ja sitten kotiin laittamaan omia. Työmatka on tunti yhteensuuntaan, siinä saa vähän omaa aikaa. Olen kyllä miettinyt muuttamista lähemmäksi”, Pirttijoki kertoo.
Pirttijoki on ajanut kilpaa myös hevosilla ja hän oli tänä vuonna mukana Salamakypärät-kilpailusarjassa, jossa sijoittui viidenneksi.
”Viimeisessä osakilpailussa Tino meni kokonaispisteissä ohi”, Pirttijoki naurahtaa viitaten Kim Åkerlundin poikaan Tino Keväänrantaan.
”Tykkään ajaa molemmilla, sekä hevosilla että poneilla, kilpaa. Vuosi sitten olisin varmaan vastannut, että ennemmin poneilla, koska aiemmin jännitin kilvanajamista hevosilla, mutta se on mennyt ohi.”
Pirttijoen tulevaisuuden suunnitelmat ovat kuitenkin valmennuspuolella.
”Haluaisin joku päivä toimia valmentajana ammatikseni. En tiedä koska, mutta joskus tulevaisuudessa”, Pirttijoki kertoo.