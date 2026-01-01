Tappioton Little Tesla on kasvanut tulisesta varsasta luottoponiksi

Little Teslan voittoprosentti on 100, se ei ole kokenut uransa aikana vielä yhtään tappiota. Sitä on kilpailutettu harvakseltaan, kolmen kauden aikana yhteensä seitsemän kertaa. Kolmivuotiskaudella kerran, nelivuotiskaudella kaksi kertaa ja nyt viisivuotiskaudella neljä kertaa.

”Tesla on ollut hidaskehitteinen, enkä ole halunnut väen vängällä kilpailla, on otettu rennosti. Omistajat ovat antaneet aikaa, sieltä suunnalta ei ole tullut paineita”, Pirttijoki avaa.

Seuraava startti on jo mahdollisesti näköpiirissä.

”Jos vielä pystyy ajamaan kesäkengässä, niin se starttaa, jos sopiva sarja löytyy. Hokkikengästä sillä ei kilpailla, se on vähän ahdas niistä. Joten jos talvi tulee, niin sitten seuraava startti on vasta keväällä.”

Ensimmäiseen suurkilpailuvoittoon Pirttijoki ohjasti Little Teslan marraskuussa Seinäjoella, kun valjakko otti nimiinsä 4–6-vuotiaiden Kruunulähdön.

”Se oli hieno juttu, kun tuolla ponilla voitti. Se on itselle tärkeä kaveri.”

Tulevaisuudelta Pirttijoki toivoo ponin kehittymistä avoimelle tasolle.

”Olisi tarkoitus pitää sitä tässä niin kauan kuin pystyy ja miten omistajien kanssa sovitaan. Sillä on edellytyksiä avoimeille tasolle saakka. Tärkeintä on kuitenkin, että sen kanssa touhuaminen on kivaa harrastamista”, Pirttijoki muistuttaa.