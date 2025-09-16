Tuutu Lulla Kriteriumin sankaritar – yhdellä ohjallakin

Kun auton takaa lähdettiin 1600 metrin matkalle, keulapaikan haki itselleen Isla Ruhkalan ohjastama Tuutu Lulla. Valjakko sai mennä keulassa koko matkan. Laukkamerkintää lukuun ottamatta Tuutu Lulla teki virheettämön suorituksen ja sai nimensä Kriterium-voittajien kunniataulukkoon.



”Lämmittelyssä tamma oli vähän totinen, mutta se satsasi lähtöön hyvin ja oli kyllä loistava tänään”, Ruhkala kertoi.

Loppusuoralla nähtiin pientä draamaakin, sillä sateesta liukkaat ohjat tekivät tepposet.

”Ei ollut yhtään pitoa hanskoissa ja ohja pääsi lipeämään. Yhdellä ohjalla tultiin maaliin”, Ruhkala naurahti. ”Tuutu Lulla on käsittämättömän lahjakas ja se vain lisäsi vauhtia keulassa, vaikkei olisi tarvinnut. Se on rehti ja mahtava poni!”

Ruhkala toimii Tuutu Lullan valmentajana ja hoitajana. Ponin ovat kasvattaneet Jari ja Nina Pietiläinen, omistaja on Erja Mattila. Isla Ruhkala on vuokrannut kilpailuoikeuden.