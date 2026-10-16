Uusien ATG Talentien haku alkaa – ensimmäisen kauden kokemukset kauttaaltaan positiivisia

Talentteja yksitellen läpi soittaessa nousee jokaisen puheista samoja huomioita esille. Jokainen talenteista allekirjoittaa saaneensa konkreettista hyötyä koulutusohjelmasta.

Ensimmäisen kauden talenteista kaarinalainen Patri Filatoff on ainoa, jolla ei vielä ole omaa valmennustoimintaa. Hän työskentelee isänsä Jyrki Filatoffin ravitallilla, mutta oman yrityksen ja vetovastuun tallin toiminnasta on tarkoitus siirtyä pojalle, mahdollisesti jo parin seuraavan vuoden aikana.

”Lajissa puhutaan aina paljon hevosten valmentamisesta, mutta me ei koulutuspäivillä olla niinkään puhuttu siitä puolesta. Ennemmin olemme keskustelleet, miten raviurheilua jaksaa tehdä ja miten siihen suhtautua työnä. Mentaalipuolen valmentamisen olen kokenut tosi hyödylliseksi. Yrittämisen talouspuolen asiat ovat myös todella tärkeitä”, Filatoff kiittelee.

Kauden alkaessa Filatoff kertoo odotuksiensa olleen korkealla ja niiden hän kokee jopa ylittyneen. Talenteista Filatoffin ja Emma Väreen matkaan tarttuivat myös Jokimaan huutokaupasta varsat, joihin kumpikin on tahoillaan koonnut kimppaa.

”Huutokaupassa kävimme Markun (Nieminen) kanssa kaikki viisi mieluisinta varsaa läpi. Huutamani Count Solare oli minulle varsoista mieluisin alusta alkaen, ja myös Markku tykkäsi siitä. Nyt varsasta on kymmenen osuuden kimppa tekeillä ja vain muutama osuus on enää jäljellä”, Filatoff kertoo.