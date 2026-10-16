Uusien ATG Talentien haku alkaa – ensimmäisen kauden kokemukset kauttaaltaan positiivisia
ATG Talent -koulutusohjelman ensimmäinen vuosi Suomessa lähestyy loppuaan. Jäljellä on enää yksi kokoontuminen, joka suuntautuu marraskuussa Ruotsiin. Yhteensä kokoontumisia talenteille tulee vuoden aikana neljä.
”Menemme käymään Daniel Redénin tallilla sekä raveissa Solvallassa. Luentoja ei enää ole, mutta teemme tuolla reissulla muitakin vierailuja. Käymme muun muassa ATG:n pääkonttorilla”, koulutusohjelman organisaattori Viena Kauppi kertoo.
Ensi kaudelle haku avautuu perjantaina 16. lokakuuta. Uudet talenttivalinnat suoritetaan hakuajan jälkeen.
”Ensimmäisestä kaudesta on jäänyt tosi hyvä fiilis. Ohjelmaan valittu porukka on ollut kovin motivoitunut, joista jokainen on käynyt kaikissa tapaamisissa paikalla. Tapaamisissa on aina syntynyt hyvää keskustelua ja jokaisesta talentista on näkynyt halu ottaa ohjelmasta sen tarjoama hyöty irti. Myös siitä johtuen tämä on ollut itsellenikin kiva projekti vetää”, Kauppi kokee.
Ensimmäisellä kaudella talenteiksi valikoituivat Emma Väre, Niko Huuskola, Veera Vekola ja Patri Filatoff. Osa koulutuspäivistä toteutettiin keskustellen porukassa ja vieraaksi saapuneiden puhujien kanssa. Lisäksi tehtiin tallivierailut Pekka Korven ja Markku Niemisen luokse.
”Jokimaan varsahuutokaupassa Markku antoi talenteille apua varsojen valitsemisessa. Huutokaupassa jokaisella talenteista oli tavoitteena huutaa varsa, mutta kaikki eivät lopulta saaneet ihan sitä mitä hakivat. Emmalle ja Patrille varsat kuitenkin mukaan tarttuivat”, Kauppi kertoo.
ATG Talent
Suomen Hippoksen ja Hippos ATG Oy:n käynnistämä koulutus- ja kehitysohjelma nuorille ja uransa alkuvaiheessa oleville ravialan ammattilaisiksi tähtääville
Ohjelmassa kehitetään osaamista muun muassa johtamisessa, markkinoinnissa, rahoituksessa, yritystoiminnassa ja yhteistyökumppanuuksien rakentamisessa
Hakuaika 16.10.–15.11.2026
Koulutuspäivillä erityisesti yrittäjyyteen liittyvien asioiden läpikäynti osoittautui tärkeäksi. Niihin Kauppi haluaa saadun palautteen pohjalta koulutusohjelman antavan ensi vuonna tukea vielä ensimmäistä kautta enemmän.
”Koulutusohjelman tarkoitus on auttaa yrittäjää kehittymään näissä asioissa. Talouteen, rahoitukseen, investointeihin ja markkinointiin liittyvät asiat ovat tärkeitä ravivalmentajalle, mutta niitä ei päivittäisessä tekemisessä välttämättä tule niin tarkkaan otettua huomioon. Arjessa käytännön työ vie kuitenkin väkisin suurimman osan ajasta.”
Ensimmäiselle kaudelle koulutusohjelma oli melko tarkasti suunniteltu jo ennen ohjelman julkaisua Hippos ATG:n toiveesta. Kauppi kertoo ohjelmaa suunniteltaessa olleensa yhteydessä ruotsalaisiin, jotka ovat organisoineet Ruotsissa vastaavanlaisen ATG Talangin. Heidän suunnitelmistaan pystyi lähes suoraan kopioimaan useamman aiheen myös Suomeen.
Kun ensimmäisen kauden talentit julkistettiin viime marraskuussa, herättivät valinnat suurta keskustelua niiden oikeudenmukaisuudesta. Tuolloin Kauppi sanoi, että selkeästi ohjelmalle on ollut tarvetta, kun aihe herättää näin paljon keskustelua. Nyt ensimmäisen kauden lähestyessä Kaupin on edelleen helppo allekirjoittaa kommentti ohjelman tarpeellisuudesta.
”Koulutusohjelmasta olen huomannut talenttien saaman vertaistuen olevan heille erityisen tärkeää. On ollutkin hieno nähdä, kuinka mukana oleva porukka on ryhmäytynyt. Ohjelmasta saadut kontaktit jäävät heille avuksi jatkoon. He voivat olla yhteydessä toisiinsa sekä koulutuspäivillä vierailleisiin puhujiin”, Kauppi sanoo.
Kesällä Hippos käynnisti myös mentorointiohjelman nuorille, jonka tarkoituksena on, että kokeneemmat valmentajat jakavat oppejaan myös muille.
ATG Talent -ohjelman seuraavan kauden hakuaika päättyy 15. marraskuuta.
”Toivottavasti hakijoita on luvassa paljon myös ensi vuodelle. Pyrimme viime syksynä olemaan suuresti esillä, että ohjelma saisi hyvän vastaanoton. Toivon ensi kaudellekin motivoituneita hakijoita, jotka oikeasti haluavat kehittää yritystoimintaansa”, Kauppi summaa.
Talentteja yksitellen läpi soittaessa nousee jokaisen puheista samoja huomioita esille. Jokainen talenteista allekirjoittaa saaneensa konkreettista hyötyä koulutusohjelmasta.
Ensimmäisen kauden talenteista kaarinalainen Patri Filatoff on ainoa, jolla ei vielä ole omaa valmennustoimintaa. Hän työskentelee isänsä Jyrki Filatoffin ravitallilla, mutta oman yrityksen ja vetovastuun tallin toiminnasta on tarkoitus siirtyä pojalle, mahdollisesti jo parin seuraavan vuoden aikana.
”Lajissa puhutaan aina paljon hevosten valmentamisesta, mutta me ei koulutuspäivillä olla niinkään puhuttu siitä puolesta. Ennemmin olemme keskustelleet, miten raviurheilua jaksaa tehdä ja miten siihen suhtautua työnä. Mentaalipuolen valmentamisen olen kokenut tosi hyödylliseksi. Yrittämisen talouspuolen asiat ovat myös todella tärkeitä”, Filatoff kiittelee.
Kauden alkaessa Filatoff kertoo odotuksiensa olleen korkealla ja niiden hän kokee jopa ylittyneen. Talenteista Filatoffin ja Emma Väreen matkaan tarttuivat myös Jokimaan huutokaupasta varsat, joihin kumpikin on tahoillaan koonnut kimppaa.
”Huutokaupassa kävimme Markun (Nieminen) kanssa kaikki viisi mieluisinta varsaa läpi. Huutamani Count Solare oli minulle varsoista mieluisin alusta alkaen, ja myös Markku tykkäsi siitä. Nyt varsasta on kymmenen osuuden kimppa tekeillä ja vain muutama osuus on enää jäljellä”, Filatoff kertoo.
Kaustisella talliaan pitävä Veera Vekola kokee koulutusohjelman antaneen toivomiaan vinkkejä yrittäjänä toimimiseen.
”Huomaa, että oli oikeasti mietitty millaisia luentoja meille pidetään. Puhujat olivat loistavia. Olen päässyt nyt entistä paremmin yrityksen talouspuolen hoitamiseen käsiksi”, Vekola sanoo.
Vertaistuen merkityksen Vekola kokee myös tärkeäksi.
”Muiden talenttien kanssa tulee oltua yhteyksissä koulutuspäivien ulkopuolellakin. Nyt edessä on vielä se Ruotsin-reissu, jota odotan suuresti. Olen aina halunnut käydä Daniel Redénin tallilla nähdäkseni millaista hänen tallinsa toiminta on. Nyt marraskuussa pääsen näkemään sen”, Vekola kertoo.
Emma Väre toivoi koulutusohjelman myötä kehittyvän johtamistaidoissaan. Siihen talentit saivat koulutusta usein Vermon päälähettäjänä toimivan Katri Johanssonin johdolla.
”Puhujat koulutuksissa ovat olleet älyttömän hyviä. Useampia heidän antamiaan vinkkejä on voinut ottaa suoraan mukaan arjen työhön. Katri on vetänyt koulutuksia isoille firmoille. Me tehtiin hänen opastuksellaan kaikenlaisia harjoituksia ja hän laittoi meidät oikeasti ajattelemaan asioita”, Väre avaa.
Niko Huuskola on pitänyt puolisonsa Katariina Nurmosen kanssa vajaan parin vuoden ajan valmennustoimintaa kotipaikallaan Luhangassa. Nyt lokakuussa pari muuttaa hevostensa kanssa Vihdin Haimooseen, joten koulutusohjelman myötä tulleista avuista yrittäjänä toimimiseen ei liene haittaa.
”Kovasti minulla oli ohjelman ruotsalaisen version pohjalta odotuksia tästä. Olemme päässeet oppimaan uutta monipuolisesti monien eri ammattilaisten avustuksella. Lisäksi mukana ollut porukka on muodostunut tosi tiiviiksi. On saanut jakaa muille omia näkökulmiaan, joka on sitten lisännyt keskustelua”, Huuskola kokee.
Erityisesti yrityksen talouspuolen asioissa Huuskola sanoo kehittyneensä.
”Ne olivat minulle ennestään heikompi puoli.”
Yli neljäkymmentä vuotta yrittäjänä
Vuosikymmenien ajan Suomen valmentajaeliittiin kuulunut Markku Nieminen toimi Jokimaan varsahuutokaupassa ATG Talent -koulutusohjelmassa mukana olevien nuorten ravitoimijoiden neuvonantajana heidän käydessä katsomassa talentteja kiinnostaneita varsoja. Kuluneen vuoden aikana talentit tekivät lisäksi tallivierailun Niemisen luokse Urjalaan.
”Koulutus ei ole koskaan pahasta. Ravivalmentajana toimiminen on kovemman luokan yritystoimintaa, sillä sitä ei ole helppoa saada kannattavaksi. Neuvojen ja avun saaminen on vain hyväksi. Yrittäjyyteen liittyvä apu onkin tässä koko ohjelmassa varmasti tärkeintä, mitä voi saada”, Nieminen ajattelee.
Yrittäjyyteen liittyvä apu onkin tässä koko ohjelmassa varmasti tärkeintä, mitä voi saada.
Markku Nieminen
Omaa valmennustoimintaa Nieminen on harjoittanut yli neljänkymmenen vuoden ajan. Tuon saman ajan hän on myös toiminut yrittäjänä.
”Kun itse aloitin yrittäjänä ei mitään tällaisia ohjelmia ollut. Yrittäjänä olen oppinut kaiken vähän kantapään kautta. Virheitä on tullut tehtyä ja niistä tietysti joutui aina vähän maksamaan”, Nieminen kertoo.
Nieminen kertoo yrittäjänä toimimisen tietävän vastuun lisäksi ilta- ja viikonlopputöitä hänelle itselleen ravien ohella.
”Yrityksen asioiden hoitamiselle pitää vain etsiä vuorokaudesta aikaa. Monestikin ne asiat tulee hoidettua päivisin myöhään muiden töiden jälkeen. Haluaisin löytää niille ajan päivästä aiemmin, että työpäivien pituus pysyisi kohtuullisena. Aina se ei kuitenkaan tahdo onnistua.”
Tämänvuotisista talenteista Nieminen puhuu pelkästään positiiviseen sävyyn.
”Fiksuja nuoria ihmisiä, joten heidän kanssaan oli tosi kiva toimia porukassa. Keskusteltiin mitä mielessä oli, ja heistä jokainen osasi varmasti poimia talteen meidän keskusteluista itselleen merkittävät asiat”, Nieminen sanoo.