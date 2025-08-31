Valmentaja paljasti, miten Lilli Puttinen äityi A-ponien Derby-voittajaksi
Viisivuotiaiden Suomessa syntyneiden A-ponien Derby oli keräsi lähtöauton taakse 1640 metrin matkalle 11 valjakkoa. Keulapaikalle ampaisi heti lähdössä Lilli Puttinen, ohjissaan Isla Ruhkala.
Ruhkala sai ajaa tammaa kohti maalia muiden juurikaan uhkaamatta ja lopulta valjakko otti arvostetun ikäluokkakilpailun voiton nimiinsä.
”Tämä on minulle tosi iso yllätys!” Ruhkala kertoi.
”Ajattelin, että jos olisi kolmen parhaan joukossa. Se tuntui kuitenkin autolähdön harjoituksessa jo todella hyvältä ja lähti startissa liikkeelle tosi hyvin.”
Lilli Puttisen valmentaja Ronja Grönman kertoi, miten oli saanut ponin niin hyvään iskuun.
”Treenasin sitä Pikku Humanterin perässä. Se on ollut vain peräponina ja toissapäivänä kun laitoin sille silat selkään, niin tuntui hyvältä.”
Lilli Puttisen omistaa ja on kasvattanut Jari Pietiläinen, Grönman toimii kilpailuoikeuden vuokraajana.
4–7-vuotiaiden Suomessa syntyneiden B-ponien Derby puolestaan oli Eliza Ween ja Esther Ståhlin näytös. Kuuden ponin autolähdössä valjakko otti itselleen keulapaikan. Tuulenhalkojan paikkaa käytiin välillä rinnalla kyselemässä, mutta tamma piti pintansa ja vastustajien laukattua rinnalta, se kiihdytti entisestään ja otti lopulta ikäluokkakilpailun voiton ylivoimatyyliin. Ponin valmentajanakin toimiva Ståhl kertoi kilpailun olleen ponin vuoden päätähtäin.
”Vähän oli ajatusta, että se menisi näin hyvin ja tätä haluttiin”, Ståhl selvitti.
”Se lähti hyvin liikkeelle ja otti kunnolla vauhtia, kun vieressä laukattiin ja se pääsi yksin menemään. Mitään muutoksia ei tehty viimekertaiseen starttiin verratuna”, Ståhl kertoi. ”Eliza rakastaa juosta ja on huipputamma!”
Sthål omistaa Eliza Ween ja sen on kasvattanut Eemil Mattila. Hoitajana toimii Emilia Less.