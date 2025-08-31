Valmentaja paljasti, miten Lilli Puttinen äityi A-ponien Derby-voittajaksi

4–7-vuotiaiden Suomessa syntyneiden B-ponien Derby puolestaan oli Eliza Ween ja Esther Ståhlin näytös. Kuuden ponin autolähdössä valjakko otti itselleen keulapaikan. Tuulenhalkojan paikkaa käytiin välillä rinnalla kyselemässä, mutta tamma piti pintansa ja vastustajien laukattua rinnalta, se kiihdytti entisestään ja otti lopulta ikäluokkakilpailun voiton ylivoimatyyliin. Ponin valmentajanakin toimiva Ståhl kertoi kilpailun olleen ponin vuoden päätähtäin.

”Vähän oli ajatusta, että se menisi näin hyvin ja tätä haluttiin”, Ståhl selvitti.



”Se lähti hyvin liikkeelle ja otti kunnolla vauhtia, kun vieressä laukattiin ja se pääsi yksin menemään. Mitään muutoksia ei tehty viimekertaiseen starttiin verratuna”, Ståhl kertoi. ”Eliza rakastaa juosta ja on huipputamma!”

Sthål omistaa Eliza Ween ja sen on kasvattanut Eemil Mattila. Hoitajana toimii Emilia Less.