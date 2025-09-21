Villiponeiksi Arnäs Mikasa ja Little Cinderella – "Mielestäni nuorta ponia kannattaa kilpailuttaa maltilla"

A-kategorian Villiponi-lähtö ravattiin 13 ponin tasoitusajona. Keulapaikan lähtötilanteessa otti paalulta lähtenyt Usvaniityn Julianna. Hyvän lähdön otti myös 20 metrin takamatkalta lähtenyt Arnäs Mikasa, joka juoksi keulaponin läheisyydessä ja 500 metriä juostuna teki ohituksen.

Jonna Puustinen laittoi ohituksen jälkeen Arnäs Mikasalle suuremman vaihteen silmään ja valjakko irtosi lopulta selkeään voittoon. Kolmevuotias tamma jatkoi tappiotonta uraansa, sillä kuudesta lähdöstä on tullut kuusi voittoa ja nyt ensimmäinen suurkilpailuvoitto.

”Mielestäni nuorta ponia kannattaa kilpailuttaa maltilla, sillä on kyllä vielä aikaa”, ponia myös valmentava Puustinen kertoi.

”Tällä on halu juosta, tämä haluaa mennä ja kilpapää on ihan mahdoton”, Puustinen avasi Arnäs Mikasan ominaisuuksia.

B-kategorian puolella volttauspaikalle kokoontui kahdeksan valjakkoa tavoittelemaan Villiponin voittoa. Paalulta matkaan lähti Little Cinderella, joka otti keulapaikan itselleen. Parhaiten sitä haastoi Eliza Wee, joka puolessa matkassa lähti rinnalle, mutta laukkasi. Sen jälkeen Little Cinderellalle ei löytynyt haastajia ja voitto matkasi Mikkeliin.

Little Cinderellaa valmentaa ja ohjastaa Julia Kiukas.

”Kyseessä on tosi lahjakas poni, joka on alusta asti tuntunut siltä, että tämä voi mennä vielä joku päivä kovaa. Nyt se on koko ajan kehittynyt ja saa nähdä millainen siitä vielä tulee”, Kiukas kommentoi.

”Pidän ponin parhaana ominaisuutena sitä, että se antaa aina parastaan.”