Wernexa ja Mr. Brightside ponivuoden voitokkaimmat – Eerika Koskenvalta ohjasti kausiennätyksensä
Vuoden 2025 voitokkaimman A-kategorian ponin tittelin otti nimiinsä 4-vuotiskautta kilpaillut Wernexa. Se kilpaili vuoden aikana 28 kertaa ja otti 21 voittoa, joten voittoprosentti oli 75. Tamman valmennuksesta vastasi Eerika Koskenvalta, joka myös ohjasti sen kaikki lähdöt. Voittoja tuli tasaiseen tahtiin pitkin vuotta, mutta pisin voittoputki kesti aina maaliskuusta kesäkuuhun saakka, jolloin valjakko otti 12 perättäistä voittoa. Veera Marttilan kasvattama ja omistama Wernexa sai ykkössijan myös A-ponien voittosummatilastossa.
A-ponioriista ja -ruunista eniten voittoja otti Jokimäen Sakke, jonka ohjaksissa nähtiin myös useimmiten Koskenvalta. Vuonna 2025 9-vuotias ruuna otti nimiinsä 14 ykkössijaa, joihin kuului muun muassa Mini-Legerin voitto. Syyskuuhun saakka Jokimäen Saken valmentajana toimi Erika Timonen ja loppuvuoden valmennuksesta vastasi Koskenvalta. Ponin kasvattaja on Kirsi Ojala ja ponin omistavat Elmeri, Elviira ja Viljami Timonen.
Voittosummatilastossa A-ponien oriiden ja ruunien kärkipaikalle kipusi Iines Kassisen omistama ja valmentama Aarteen Launo. Taina Lehtisen kasvattaman vuonna 2025 13-vuotiaan ruunan ohjastuksesta vastasi Kassinen. Valjakko otti nimiinsä muun muassa Pony Expressin voiton.
B-kategorian ponien puolella voitokkain ja voittosummatilaston ykkönen oli Mr. Brightside, jonka voittoprosentti oli 79. Viisivuotiaaksi kääntyneen orin valmennuksesta vastasi Sini Räisänen, joka myös ajoi sen kaikki lähdöt. Kauden 11 voittoon mahtui mukaan muun muassa B-ponien nelivuotismestaruus. Kuopiolaisponin ovat kasvattaneet Lotta ja Tytti Lind sekä Heta Viinikkala ja sen omistaa Vakkis Team.
B-ponitammojen voitokkain oli Oona Hännisen valmentama ja ohjastama Fabrizia Wee, joka nappasi nimiinsä kuusi ykkössijaa. Eemil Mattilan kasvattaman, kuusivuotiaaksi kääntyneen, Fabrizia Ween omistaja on Oona Hänninen.
Voittosummatilastossa B-ponitammoista korkeimmalla oli P.H. Hurtiga Harpan. Elin Sahlstenin valmentamana ja ohjastamana 9-vuotias poni voitti muun muassa Pikkunäppärin. Sahlsten omistaa ponin ja kasvattaja on Pernilla Hietanen.
Koskenvalta jälleen ohjastajien ykkönen
Eerika Koskenvalta vei nimiinsä myös valmentajien voitot, kolme jakaa monté-ohjastajien kärkipaikan.
Vuonna 2025 viimeisen kautensa A-poneilla ajanut 18-vuotias Eerika Koskenvalta teki poniuransa parhaan tuloksen ohjastamalla 62 ykkössijaa, joihin mahtuu muun muassa Mini Mansikka-ajon voitto. Koskenvalta otti ykkössijan myös poniohjastajien voittosummatilastossa.
Monté-ohjastajissa kärkipaikan voitoissa jakaa kolme ohjastajaa: Kerttu Makkonen, Veera Ahlqvist ja Julia Kiukas, jotka kaikki ottivat kaksi voittoa monté-lähdöissä. Voittosummatilaston otti puolestaan nimiinsä Amanda Hänninen.
Koskenvalta sai nimensä tilastoihin myös valmentajien voitokkaimpana. Kausi 2025 toi Koskenvallalle valmentajana 29 voittoa. Voittosummatilaston ykkönen puolestaan oli Ronja Grönman, joka valmentamat Lilli Puttinen, Nalli ja Pikku Humanteri toivat hänelle useita onnistumisia. Isoimpina kruunuina olivat Nallin Ponikuninkuus sekä Poni Suur-Hollola-ajon voitto. Pikku Humanteri puolestaan voitti Mini-Finlandian ja edusti Suomea Mini-Elitloppetissa.