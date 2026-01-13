Wernexa ja Mr. Brightside ponivuoden voitokkaimmat – Eerika Koskenvalta ohjasti kausiennätyksensä

A-ponioriista ja -ruunista eniten voittoja otti Jokimäen Sakke, jonka ohjaksissa nähtiin myös useimmiten Koskenvalta. Vuonna 2025 9-vuotias ruuna otti nimiinsä 14 ykkössijaa, joihin kuului muun muassa Mini-Legerin voitto. Syyskuuhun saakka Jokimäen Saken valmentajana toimi Erika Timonen ja loppuvuoden valmennuksesta vastasi Koskenvalta. Ponin kasvattaja on Kirsi Ojala ja ponin omistavat Elmeri, Elviira ja Viljami Timonen.

Voittosummatilastossa A-ponien oriiden ja ruunien kärkipaikalle kipusi Iines Kassisen omistama ja valmentama Aarteen Launo. Taina Lehtisen kasvattaman vuonna 2025 13-vuotiaan ruunan ohjastuksesta vastasi Kassinen. Valjakko otti nimiinsä muun muassa Pony Expressin voiton.