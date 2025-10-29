12 totopelaajaa kiinnostavaa kysymystä lisenssimarkkinasta – Jari Vähänen vastaa

Lisenssimarkkinassa hevospelien – samoin kuten urheiluvedonlyönnin ja digitaalisten kasinopelien – tarjoaminen ja markkinointi suomalaisille on sallittua kaikille toimiluvan eli lisenssin lunastaville peliyhtiöille.Mutta miten uusi markkina näyttäytyy hevospelien pelaajille?Absoluuttisesti asiaa ei tiedä vielä kukaan, mutta yksi parhaista asiantuntijoista vastaamaan on Jari Vähänen. Hän työskenteli pitkään vedonlyönnin parissa Veikkauksessa, toimii nykyään itsenäisenä pelialan konsulttina ja on ollut mukana lisenssimarkkinan valmistelussa useassa eri roolissa, muttei työskentele tällä hetkellä vakituisesti millekään peliyhtiölle tai muulle alan toimijalle.Näin hän pystyy objektiivisesti spekuloimaan Hevosurheilulle kahtatoista hevospelaajia mietityttävää kysymystä..Mikä on lisenssimarkkinaan siirryttäessä hevospelaajan näkökulmasta isoin muutos?”Pelaajalle tulee valinnanvaraa, kun hevospelien tarjoajia on monta. Määrää ei ole rajoitettu, oli kyse sitten poolipohjaisesta tai kiinteäkertoimisesta vedonlyönnistä. Käytännössä näyttää varmalta, että ainakin kaksi yhtiötä – Veikkaus ja Hippos ATG – alkavat tarjota totopelejä ja T- tai V-pelejä, millä nimellä niitä kutsutaankaan. Oma arvaukseni on, etteivät muut yhtiöt aloita poolipohjaisten pelien tarjontaa. Kiinteäkertoimista vedonlyöntiä alkaa tarjota ehkä enemmän kuin viisi, mutta alle kymmenen yhtiötä. Ruotsissa kiinteäkertoimisen pelin osuus kaikesta hevosvedonlyönnistä on alle 2 prosenttia. ATG:n vahva asema vääristää ehkä hieman tilannetta Ruotsin markkinassa, mutta merkittävää bisnestä kiinteäkertoimisesta hevosvedonlyönnistä tuskin tulee Suomeenkaan. Kiinteillä kertoimilla voi kuitenkin melko riskittömästi palvella tavallisia raveista kiinnostuneita pelaajia ja houkutella uusia asiakkaita.”Pelataanko poolipelit samaan pooliin, vai tuleeko eri peliyhtiöille omat poolit?”Minun mielestäni pelaajan, Suomen raviurheilun ja ehkä peliyhtiöidenkin näkökulmasta Suomen raveihin kohdistuvat pelit kannattaisi pelata yhteen pooliin. Jos Suomen pelivaihdot jakautuvat ensimmäisessä vaiheessa vaikka 50–50 Veikkauksen ja Hippos ATG:n kesken, on selvää, että esimerkiksi kolmen voittoluokan T75-peliä ei ole mahdollista järkevästi pelata. Teoreettinen vaikeusaste on saavutettavissa olevaan päävoittoon nähden liian korkea. Veikkaus ei halua tehdä kuitenkaan sellaista sopimusta, että Suomen ravit pelataan Hippos ATG:n kanssa yhteiseen pooliin, mutta Veikkauksen kautta ei pysty pelaamaan Ruotsin raveihin. Se tarkoittaa, että todennäköisesti yhtiöille tulee eri poolit ja vaihtojen pienentyessä aktiivisten pelaajien mielenkiinto siirtyy entistä enemmän Ruotsin suuntaan.”.Tuleeko Suomen raveihin uutta peliä Ruotsista tai ATG:n kumppanimaista?”Tämä on todella spekulatiivista, mutta en usko, että Suomen normiravit merkittävästi ulkomaisia pelaajia kiinnostavat. Ihan eri asia on, jos jotkut Suomen ravit pääsevät ATG:n priority-tarjontaan. ATG tarjoaa Norjan kohteita ykköspaikoillaan muutaman kerran vuodessa ja Tanskan kohteita tosi harvoin. Suomi sijoittuu varmaan Norjan ja Tanskan väliin. Se tuo yksittäisiä piikkejä, muttei vaikuta valtavasti kokonaisuuteen.”Mikä on lisenssimarkkinassa Suomen Toto75-päivä?”Sitä en osaa sanoa. Ymmärsin, että perjantaikokeilu ei ollut kovin onnistunut, mutta jos perjantai-ilta tarkoittaisi pääsyä ATG:n tarjonnassa säännöllisesti ykköskategoriaan tai vähintään perjantain kakkosraveiksi, siirto täytyisi mielestäni tehdä. ATG:n näkökulmasta ei ole mitään järkeä tarjota Suomen 75-raveja ruotsalaisille asiakkaille Ruotsin viikon pääpäivänä lauantaina. Suomen kansainvälisiä suurkilpailukierroksia ATG:n voisi kuvitella tarjoavan muutaman vuodessa 75-kohteina, jos niitä on valmius ajaa sunnuntaina.”Kuka tarjoaa ulkomaan kohteet suomalaisille pelaajille?”Hippos ATG säilyttänee Ruotsin pelit itsellään, mutta muunmaalaisten peliyhtiöiden kanssa kuka tahansa voi tehdä sopimuksia. Pelaaminen Suomesta muualle kuin Ruotsiin on tosin marginaalista, vain Pariisin talvimeetingin aikaan pelataan yhtään merkittävämpiä vaihtoja. Ranskan PMU:n kanssa on tällä hetkellä sopimus sekä Veikkauksella että ATG:llä. Nähtäväksi jää, voiko PMU valita vain toisen yhtiön lisenssimarkkinassa kumppanikseen vai voiko Ranskan lähtöjä pelata samaan pooliin kummankin kautta.”Miten syntyvä kilpailutilanne peliyhtiöiden kesken näkyy palautusprosenteissa?”Poolipohjaisissa peleissä Hippos ATG tuskin pystyy palautusprosentteja paljon muuttamaan; sillä on oltava samat palautusprosentit kuin ATG:llä Ruotsissa. Veikkaus voisi teoriassa yrittää kilpailla niissä Hippos ATG:n kanssa hevospelaajien pitämiseksi itsellään. Kiinteäkertoimiseen vedonlyöntiin eroja tulee varmaan jonkin verran, mutta isossa kuvassa niillä ei ole merkitystä.”Tuleeko hevospeleihin lisenssimarkkinassa uusia pelimuotoja?”Vastakysymyksenä voisi kysyä, mikä on ollut hevospeliyhtiöiden innovatiivisuus tähän asti? Ei nolla, muttei paljon muutakaan. Lähinnä muutokset ovat olleet lähtöjen tai voittoluokkien lisäämistä tai rivihinnan nostamista. Muuten pelimuodot on pysyneet käytännössä samoina sen 50 vuotta, minkä minä olen alaa seurannut. Ruotsin pelimuodoista Suomen raveihin ei pelata vielä V3:a eikä Eksaktaa (Kaksari oikeassa järjestyksessä). Eksaktaa meiltä on jo pelattu Ruotsin raveihin, ja se varmaan tulee Suomeenkin. Ranskassa pelataan Quartea ja Quinteä (lähdön neljä tai viisi ensimmäistä hevosta oikeassa järjestyksessä), mutta Nelivedon Suomeen tuoneena ja häntä koipien välissä haudanneena en usko niiden tulevan Suomeen. En usko, että uusia pelimuotoja tulee monta, mutta jotain saatetaan joutua lopettamaan, jos poolit menevät liian pieniksi.”.Näistä puhutaanLisenssimarkkina: rahapelijärjestelmä, jossa toimiluvan eli lisenssin valtiolta lunastavat yhtiöt saavat järjestää ja markkinoida rahapelejä ja maksavat veroa tuotostaan.Pooli: muuttuvakertoimiseen vedonlyöntiin pelattava kokonaispeli, josta tietty prosentti palautetaan voittoina pelaajille.Pelikate: pelaamisesta peliyhtiölle syntynyt tuotto, jossa pelivaihdosta on vähennetty pelaajille maksetut voitot, muttei pelinjärjestäjän kulujaKivijalkapelaaminen: pelipisteissä tai raviradoilla myyntipäätteellä tapahtuva pelaaminenDigikanava: verkkosivusto tai sovellus, jonka kautta asiakas pelaa pelinsä järjestelmään itse.Ruotsissa kaikki yksittäisen lähdön pelit (Voittaja, Sija, Kaksari, Exakta ja Trio eli Troikka) pelataan yhteen pooliin, josta jakosumma jaetaan eri pelimuotojen kesken pelattujen pelien mukaan niin, että pelivaihdot ”kestävät” isompia lyöntejä yksittäiseen pelimuotoon ilman että kertoimet romahtavat. Tuleeko ns. sökmotor-tekniikka Hippos ATG:n mukana Suomeen?”Tästä minulla ei ole mitään käsitystä. Jos olisin Hippos ATG:n housuissa, tekisin aktiivipelaajille asiasta kyselyn. Ruotsin peleissä sökmotor on ollut käytössä jo jonkin aikaa, eikä se ole herättänyt käsittääkseni suuremmin pahaa verta ruotsalaisten eikä suomalaisten pelaajien keskuudessa.”Jatkuuko ns. kivijalkapelaaminen pelipisteissä ja raviradoilla lisenssimarkkinassa?”Tästäkään minulla ei ole faktatietoa, mutta sen tiedän, että hevospelaamisesta Suomessa noin 10 tai ihan maksimissaan 15 prosenttia tapahtuu enää asiamiesten kautta tai raviradoilla, iso osuus pelataan digikanavassa. Kivijalkapelaamisen merkitys pienenee koko ajan. Ruotsissa vastaava kehitys johti siihen, että ATG poisti päätteet raviradoilta kokonaan. Silmämääräisesti pelipisteetkin ovat esimerkiksi Tukholman katukuvassa vähentyneet. Voidaan hyvällä syyllä kysyä, miksi Hippos ATG toisi päätteet raviradoille, kun ATG:llä ei niitä Ruotsissakaan ole? Ennustan, että Veikkaus seuraa perässä ja poistaa raviradoilla olevat päätteet. Jo tällä hetkellä pelimyynnin pitäminen radoilla on Suomessa enemmän ravipolitiikkaa kuin bisnestä.””Hippos ATG:lle asiamiesverkoston pystyttäminen pelkästään hevospelejä ja urheiluvedonlyöntiä varten tuntuisi huonolta idealta. Veikkauksella asiamiesverkosto on jo olemassa, ja sille hevospelien tarjoamisen jatkaminen kivijalassa voi olla näkyvyys- ja markkinointitekijä. Mutta miten asia menee juridisesti tai bisnesmielessä, kun Veikkaus jakautuu kahdeksi yhtiöksi ja hevospelejä- ja urheiluvedonlyöntiä tarjoaa lisenssimarkkinassa eri yhtiö kuin yksinoikeuteen jäävää Lottoa? Tästä en ole perillä.”.Suomen raviurheilun kannalta kriittistä on, miten Hippos ATG onnistuu kasinopeleissä ja urheiluvedonlyönnissä.Jari Vähänen, The Finnish Gambling Consultants Oy.Miten käy ravien tv-näkyvyyden?”Se on tosi hyvä kysymys. Näkisin niin, että jos eri yhtiöillä on omat poolit, niiden on vaikea tehdä yhteisiä lähetyksiäkään. Jos Hippos ATG pitää lisäksi Ruotsin ravit itsellään, ne ovat varmasti osa sen lähetyksiä. Veikkauksen aikomukseen tarjota lisenssimarkkinassa omia ravilähetyksiä viittaa se, että yhtiö teki pitkän sopimuksen lähetysten sisällöstä ja tuotannosta. Pitkä sopimus sillä on myös Hippoksen kanssa ravien kuvasta, äänestä ja datasta, joten kuvatuotanto radoilta yhdistynee. Peliyhtiöt jakavat lähetykset omissa kanavissaan. Onko millään yhtiöllä enää intresseissä jakaa lähetyksiä lineaarisesti valtakunnan verkossa samaan tapaan kuin Veikkaus jakaa tällä hetkellä antennitalouksiin 19-kanavalla, sitä en osaa sanoa.”Miten käy hevospelaamisen kokonaisvolyymin lisenssimarkkinassa, jossa kilpailu ja markkinointi vapautuvat?”Näen hevospelien kilpailun hyväksi tilanteessa, jossa rahapelaamisen volyymi kasvaa yleisesti todennäköisesti noin 10 prosenttia. Hevospelaamisen volyymi kasvaa siinä sivussa jonkin verran. Ennen koronaa hevospelien pelikate oli 60 miljoonan euron vuositasolla. Se taso on saavutettavissa, vaikka nyt on vajottu 40 miljoonan kieppeille, mutta se ei yksin riitä. Suomen raviurheilun kannalta kriittistä on, miten Hippos ATG onnistuu kasinopeleissä ja urheiluvedonlyönnissä. Ruotsissa ATG on saanut niissä hyvän aseman, mutta Suomessa Hippos ATG joutuu aloittamaan asiakashankinnan puhtaalta pöydältä. Ruotsin lisenssimarkkinan avautuessa yhtiöllä oli suuri joukko hevospelaajia valmiiksi asiakkaina.””Negatiivinen asia on, että rahapelaamisen kokonaisuudessa hevospelaaminen on marginaalisen pieni alue, noin 3–4 prosenttia. Vaikka Hippos ATG on hevospelilähtöinen yhtiö ja hevospelaaminen saa sen kautta näkyvyyttä, muun rahapelaamisen markkinointi tulee räjähtämään ja hevospelaamisen näkyvyys suhteellisesti pienenee.”Tuleeko peliyhtiöille yhteiset tappiorajat tai muita yhteisiä vastuullisuustoimia?”Lainsäädäntö edellyttää vain, että asiakkaiden on pakko asettaa itselleen peliyhtiökohtainen talletusraja. Ylärajaa sillä ei ole. Lisäksi peliyhtiöt voivat asettaa vuosi-, kuukausi- tai päiväkohtaisia tappiorajoja samaan tapaan kuin Veikkaus on nyt oma-aloitteisesti tehnyt, mutta lainsäädäntö ei sitä vaadi. Käsitykseni on, että Hippos ATG tulee noudattamaan Suomessa samoja vastuullisuustoimia kuin ATG Ruotsissa.”