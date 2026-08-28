431 379 euron suurvoitto meni Orimattilaan - tällainen oli Bodenin voittosysteemi
Torstaina Bodenin Toto64-kierroksen yllättäjiin kuuluivat muun muassa Suomessa valmentautuvat Kari Alapekkalan Backwood Fiona (2,8 %) sekä Ari Aatsingin Marlon Boko (8,1 %).
Kierroksen suurin yllätys nähtiin kuitenkin vasta päätöskohteessa, kun Marlon Bokollakin ykkössijan ohjastanut Petter Lundberg ajoi vain 0,7 % pelatun Ride Awayn voittoon. Näin ollen Toto64-rivi palautti kuusi oikein tietäneille reilusti yli 400 000 euron lunastuksen.
Ainoa rivin kiinni saanut oli orimattilalainen nettipelaaja. Hän oli laatinut voittoisan 96 euron T64-systeemin ilman varmoja, millä lunasti alavoittoineen 431 379,50 euroa.
Juttua muokattu: 28.8.2026 kello 10.30: Orimattilalainen oli ainoa rivin kiinni saanut.
Orimattilalaisen nettipelaajan systeemi
2, 6, 7, 10
6, 8
4, 6, 7, 8, 10
6, 7, 9, 10
4, 10
2, 4, 6
960 riviä - 96 euroa