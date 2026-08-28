Marlon Boko, Santtu Raitala
Marlon Boko oli yksi Toto64-kierroksen voittajista. Kuvassa hevonen Santtu Raitalan ohjastamana Forssassa elokuussa 2025.Kuva: Anu Leppänen
Pelaaminen

431 379 euron suurvoitto meni Orimattilaan - tällainen oli Bodenin voittosysteemi

Suomalaispelaaja voitti torstaina Bodenista jättipotin.
Julkaistu

Torstaina Bodenin Toto64-kierroksen yllättäjiin kuuluivat muun muassa Suomessa valmentautuvat Kari Alapekkalan Backwood Fiona (2,8 %) sekä Ari Aatsingin Marlon Boko (8,1 %).

Kierroksen suurin yllätys nähtiin kuitenkin vasta päätöskohteessa, kun Marlon Bokollakin ykkössijan ohjastanut Petter Lundberg ajoi vain 0,7 % pelatun Ride Awayn voittoon. Näin ollen Toto64-rivi palautti kuusi oikein tietäneille reilusti yli 400 000 euron lunastuksen.

Ainoa rivin kiinni saanut oli orimattilalainen nettipelaaja. Hän oli laatinut voittoisan 96 euron T64-systeemin ilman varmoja, millä lunasti alavoittoineen 431 379,50 euroa.

Juttua muokattu: 28.8.2026 kello 10.30: Orimattilalainen oli ainoa rivin kiinni saanut.

Orimattilalaisen nettipelaajan systeemi

2, 6, 7, 10

6, 8

4, 6, 7, 8, 10

6, 7, 9, 10

4, 10

2, 4, 6

960 riviä - 96 euroa

Marlon Boko, Santtu Raitala
Bodenista suomalaisvoittoja, Backwood Fiona ravasi suurimman ykkösen, jättipotti Suomeen Toto64-pelistä
Veikkaus
Toto64
Bodenin ravit
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