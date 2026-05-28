7 oikein -lehti osalle tilaajista vasta perjantaina
Painon sähkökatkoksen takia tämän viikon 7 oikein -lehti ei ehtinyt kaikkialle jakeluun ajoissa.
Lehti tulee päivän myöhässä tilaajille seuraavilla alueilla
Joensuu
Mikkeli
Savonlinna
Jyväskylä
Lappeenranta
Kouvola
postinumeroalueet 84-86 ja 92-99
7 oikein -lehden toimitus pahoittelee tilannetta.
Torstain Teivon ravien käsiohjelmasivut ladattavissa täältä.
Edit klo 12.14 tarkennettu Pohjois-Suomen alueet, joilla lehdet tulevat vasta perjantaina