7 oikein -lehden numero 4:n kansikuvahevosena on Kurri Jari Boko.
7 oikein -lehden jakelussa viivettä – Kuopion puuttuvat lähtölistat ladattavissa

Tämän viikon torstain 7 oikein -lehden jakelu viivästyy paikallisesti.
Tietoliikenneongelmista johtuen 22.1. ilmestynyt 7 oikein -lehti jaetaan myöhässä itäisessä Suomessa. Itä-Suomen varhaisjakelussa jaettavat lehdet ovat jakelussa vuorokauden viiveellä.

Jakeluviive koskee ainakin seuraavia paikkakuntia: Kuopio, Jyväskylä, Joensuu, Lappeenranta, Mikkeli, Juva, Savonlinna, Kouvola, Lapinlahti ja Iisalmi.

Painetussa 7 oikein -lehdessä on virhe sivujen 13-16 kohdalla, jossa pitäisi olla Kuopion sunnuntain 25.1. lähtölistat vihjeineen. Oikeat lähtölistasivut löytyvät täältä.

Myös Jokimaan raveja koskeva sivu 4 on virheellinen. Jokimaan lähtölistasivut löytyvät myös yllä olevasta linkistä.

Hevosurheilu Media pahoittelee tapahtunutta, näköislehdessä sivut näkyvät oikein.

