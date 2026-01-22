Pelaaminen
7 oikein -lehden jakelussa viivettä – Kuopion puuttuvat lähtölistat ladattavissa
Tämän viikon torstain 7 oikein -lehden jakelu viivästyy paikallisesti.
Tietoliikenneongelmista johtuen 22.1. ilmestynyt 7 oikein -lehti jaetaan myöhässä itäisessä Suomessa. Itä-Suomen varhaisjakelussa jaettavat lehdet ovat jakelussa vuorokauden viiveellä.
Jakeluviive koskee ainakin seuraavia paikkakuntia: Kuopio, Jyväskylä, Joensuu, Lappeenranta, Mikkeli, Juva, Savonlinna, Kouvola, Lapinlahti ja Iisalmi.
Painetussa 7 oikein -lehdessä on virhe sivujen 13-16 kohdalla, jossa pitäisi olla Kuopion sunnuntain 25.1. lähtölistat vihjeineen. Oikeat lähtölistasivut löytyvät täältä.
Myös Jokimaan raveja koskeva sivu 4 on virheellinen. Jokimaan lähtölistasivut löytyvät myös yllä olevasta linkistä.
Hevosurheilu Media pahoittelee tapahtunutta, näköislehdessä sivut näkyvät oikein.