Näin ohjastajat onnistuivat voitto-odotuksiin nähden viime vuonna

Hevospelaamisen ikuisuuskysymyksiä on, voisiko pelaamalla jotain tiettyä ohjastajaa joka lähtöön saman verran tehdä voittoa.Kyllä voi. Tai olisi voinut. Tarkastelun voi nimittäin tehdä vain taaksepäin, mutta tulevaisuuteen se ei anna takeita.Edellisen kerran Hevosurheilu selvitti lokakuussa 2024, miten alkuvuodesta 2024 olisi peleissä pärjännyt pelkkää kuskia pelaamalla. "Huippukuskeja pelaamalla ei lyö rahoiksi", yhteenveto otsikoitiin.Ainoana yli 500 starttia ajaneista kuskeista olisi voittoa tehnyt Ville Pohjolalla. Jokainen häneen sijoitettu euro olisi palauttanut keskimäärin 1,12 euroa.Vuodelta 2025 samanlaista sijoituskohdetta ei yli 500 starttia ajaneista löydy. Heistä parhaiten olisi palauttanut Hannu Torvinen, eurolla 95 senttiä. Suhteessa starttimäärään (1494) saavutus on kova. Santtu Raitala jäi 1293 startilla 0,85:een.Samaan hengenvetoon täytyy muistaa, että enemmän kuin ajojen onnistumisesta saati ajotaidoista palautuskerroin kertoo pelaajien odotuksista. Huippukuskin vaikutusta sijoitukseen keskimäärin yliarvioidaan.Mitä pienempi starttimäärä, sitä suurempi sattuman merkitys. Tästä syystä tilasto rajattiin vähintään 20 starttia vuoden aikana ajaneisiin ohjastajiin, jotka voittivat vähintään kerran.Heistä parhaan tuoton olisi tehnyt pelaamalla Tapani Jauholaa. Hän voitti 40 yrittämällä vain kerran, mutta silloin kertoimella 157,24. Koko vuoden palautuskertoimeksi muodostui 3,93.Seuraavaksi korkeimmat palautuskertoimet oli Ilkka Föhrillä ja Iida Vastamäellä. Föhrin kohdalla erikoista oli, että korkeasta palauskertoimesta 3,89 huolimatta voittojen määrä oli vain puolet voitto-olettamasta eli 5/10. Tämä selittyi sillä, että suosikeilla tuli jonkin verran tappioita, ja yksi voitoista tuli kertoimella 143,9.Kuriositeettina oheisen listan ulkopuolelta mainittakoon, että alle 20 starttia ajaneista kuskeista kovin palautuskerroin oli Henry Salmisella. Kun startteja oli vain neljä, yksi voitto Kilkenny Avengerilla kertoimella 192,1 teki kertoimeksi 48.03. Yli kymmenen kertoimen pienillä starttimäärillä sai myös Olli-Pekka Sallia, Markku Hautalaa ja Kim Östmania pelaamalla.Palautuskertoimet ohjastajittain2025