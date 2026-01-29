Hannu Torvinen oli paljon ajavista kuskeista pelaajien suosikki, palautuskerroin 0,95.
Hannu Torvinen oli paljon ajavista kuskeista pelaajien suosikki, palautuskerroin 0,95.Kuva: Anu Leppänen
Pelaaminen

Näin ohjastajat onnistuivat voitto-odotuksiin nähden viime vuonna

Paljon ajavia kuskeja kategorisesti pelaamalla ei pysty vieläkään tienaamaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
ravipelaaminen
kuskit
palautuskertoimet

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi