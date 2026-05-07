Oulusta kaksi yli 77 000 euron voittoa – tänne voittopotit menivät
Molemmat systeemeistä oli hajotuspelejä.
Viime viikonloppuna Ouluin Toto75-kierrokselta löytyi vain kaksi seitsemän oikein tulosta, joilla molemmilla kuittasi yli 77 000 euroa.
Voitot osuivat nettipelaajalle Poriin sekä helsinkiläisen nettipelaajan laatimaan porukkapeliin, jossa oli 20 osuutta. Pelin laatineella helsinkiläisellä oli itsellään neljä osuutta kimppapelistä ja muut osuudenostajat olivat nettipelaajia eri puolelta Suomea.
Oulussa Toto75-kierroksen suurimmista yllätyksistä vastasivat 0,82 prosentin peliosuudella voittanut Front Page Story sekä Number Onen 1,25 prosenttia pelattuna voittanut Time Match.