Pelaajaporukka lunasti Teivon Toto75-kierrokselta yli 143 000 euroa
Teivon Toto75-kierroksen suurin yllätys nähtiin päätöskohteessa, kun Teijan Romeo kiri voittoon vain 1,55 prosenttia pelattuna. Kierroksen toinen suuryllättäjä oli neljännessä kohteessa voittoon rymistellyt One Lady Boko. Sen peliprosentit olivat 2,05.
Yllätyksellisen kierroksen suurin voitto osui raaseporilaisen nettipelaajan laatimaan hajoituspeliin. Hänen laaja systeeminsä oli jaettu 21 osuuteen ja porukka pääsi jakamaan 143 477 euron potin. Riviin osui vain ylimpään voittoluokkaan pelattu seitsemän oikein tulos.
Porukkapelin tekijällä oli itsellään yhdeksän osuutta, ja muut osuudenostajat olivat nettipelaajia eri puolelta Suomea.
Toinen täysosuma Teivosta meni espoolaiselle nettipelaajalle. Hänen hajoituspeliinsä osui alavoittoineen 57 499 euron lunastus.
Lähde: Veikkauksen tiedote