Ranskan V5-hevospeli osaksi Veikkauksen pelitarjontaa

Maanantaina Veikkaus tiedotti Ranskassa PMU:lla marraskuun alussa avautuneen suurivaihtoisen V5-hevospelin liittyvän osaksi Veikkauksen pelitarjontaa torstaista 19. marraskuuta alkaen.

”Pelin kohdelähtö kilpaillaan joka päivä klo 18 tai myöhemmin, ja lähtö nähdään Veikkauksen TotoTV:n lähetyksessä. Ranskan kohteiden kysyntä ja seuraaminen ovat kasvaneet koko ajan, ja tämä uusi peli on hieno avaus Ranskan Talvimeetingiin. Ranskassa uudesta V5:stä on jo voitettu suuria voittoja, joten peli on hyvä lisä tarjontaamme suomalaisille asiakkaille isojen voittojen hevospelinä”, Veikkauksen Head of Toto and Racing Juha Ahjolinna sanoo tiedotteessa.

Uudessa V5-pelissä veikataan yhden lähdön viittä ensimmäistä hevosta oikeassa järjestyksessä. Pienempiä voittoja voi saada myös veikkaamalla viidestä ensimmäisestä hevosesta kolme tai enintään kaksi hevosta oikealle sijalle.

Ranskan V5-pelin jakamattomat voittoluokat siirtyvät aina heti seuraavan päivän kohteeseen. Vähimmäisrivipanos Veikkauksen asiakkaille on yksi euro.

V5 eroaa Quinte+-pelistä muun muassa pienemmän vähimmäisrivipanoksen ja jackpot-käytännön osalta.

”Juuri rullaava jackpot ja päivittäisyys tekevät V5-pelistä mielenkiintoisen lisän asiakkaillemme jättipottipeli Quinte+:n rinnalle. V5-pelissä nähdään usein jackpoteja”, Ahjolinna kertoo.

Lähde: Veikkaus