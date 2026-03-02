Suomeen kymmenen yli 54 000 euron täysosumaa Ruotsin Toto85-pelistä
Suurimman voiton lauantaiselta Axevallan Toto85-kierrokselta sai nettipelaaja Kauniaisista, kun hänen riveihinsä osui kaksi kahdeksan oikein tulosta alavoittoineen. Kaikkiaan voittopotti kasvoi 162 427 euroon.
Turkulainen nettipelaaja sai myös rivin kiinni systeemillään, joka palkittiin 59 709 euron voitolla.
Muut suomalaispelaajien täysosumat olivat erilaisia porukkapelejä.
Lähde: Veikkauksen tiedote
Suomeen lauantain Axevallan Toto85-kierrokselta tulleet kymmenen täysosumaa
1. Nettipelaaja Kauniainen, kaksi täysosumaa, kokonaisvoitto alavoittoineen 162 427 euroa
3. Kolmenkymmenen osuuden porukkapeli, voitto 73 827 euroa
4. Viidenkymmenen osuuden porukkapeli, voitto 70 299 euroa
5. Neljän osuuden porukkapeli, voitto 69 015 euroa
6. Kahdenkymmenen osuuden porukkapeli, voitto 62 881 euroa
7. Seitsemäntoista osuuden porukkapeli, voitto 61 590 euroa
8. Nettipelaaja Turku 59 709 euroa
9. Viiden osuuden porukkapeli, voitto 55 780 euroa
10. Kahden osuuden porukkapeli, voitto 54 449 euroa