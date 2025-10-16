Pelaaminen
Suomeen suurvoittoja Toto86-pelistä – tällaisella systeemillä voitti yli 180 000 euroa
Kuusinumeroiset potit osuivat Euraan ja lappeenrantalaisen pelaajan kolmen osuuden porukkapeliin, Veikkaus tiedottaa.
Keskiviikkona juostu Ruotsin Toto86-rivi osoittautui tuottoisaksi suomalaisille nettipelaajille.
Euralaisen nettipelaajan 38,40 euron järjestelmään osui alavoittoineen 188 174 euron potti. Se oli laadittu seuraavalla tavalla.
Voittosysteemi
1 – 1,5
2 – 2,5,6,9
3 – 1,3,7,10,12
4 – 6
5 – 9
6 – 4,6,7,8
7 – 3,4
8 – 3,4,5,9
Lisäksi lappeenrantalaisen nettipelaajan kolmen osuuden porukkapeli toi 183 146 euron voiton. Kyseessä oli laaja hajoituspeli. Laatijalla oli itsellään yksi osuus.
Maanantaina Bollnäsin Toto64-kierroksella Suomeen tuli Veikkauksen mukaan kolme yli 47 812 euron täysosumaa. Ne osuivat nettipelaajalle Kaustiselle ja kahteen 10 osuuden porukkapeliin.