Suomeen suurvoittoja Toto86-pelistä – tällaisella systeemillä voitti yli 180 000 euroa

Kuusinumeroiset potit osuivat Euraan ja lappeenrantalaisen pelaajan kolmen osuuden porukkapeliin, Veikkaus tiedottaa.
Keskiviikkona juostu Ruotsin Toto86-rivi osoittautui tuottoisaksi suomalaisille nettipelaajille.

Euralaisen nettipelaajan 38,40 euron järjestelmään osui alavoittoineen 188 174 euron potti. Se oli laadittu seuraavalla tavalla.

Voittosysteemi

1 – 1,5

2 – 2,5,6,9

3 – 1,3,7,10,12

4 – 6

5 – 9

6 – 4,6,7,8

7 – 3,4

8 – 3,4,5,9

Lisäksi lappeenrantalaisen nettipelaajan kolmen osuuden porukkapeli toi 183 146 euron voiton. Kyseessä oli laaja hajoituspeli. Laatijalla oli itsellään yksi osuus.

Maanantaina Bollnäsin Toto64-kierroksella Suomeen tuli Veikkauksen mukaan kolme yli 47 812 euron täysosumaa. Ne osuivat nettipelaajalle Kaustiselle ja kahteen 10 osuuden porukkapeliin.

