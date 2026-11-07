Toto85-ennakko: Keikkatyöläisellä kolme ajokkia

Ingvar Nyberg nauttii elämästään. Hän kutsuu itseään keikkatyöläiseksi ja kertoo työskentelevänsä tällä hetkellä muun muassa koneenkuljettajana Härnösandissa.

"Talvella autan lumitöissä, ja vapaa-ajalla ajan sitten kotona hevosia."

Eli voit siis työskennellä vähän miten haluat?

"Juuri niin, se tuntuu tietynlaiselta vapaudelta."

Pienemmällä starttimäärällä kuin viime vuonna Nyberg on jo ehtinyt ajamaan enemmän rahaa vuoden 2026 aikana, ja voittoprosentti on noussut yhdeksästä kahteentoista.

"Paremmin on mennyt, mutta olen kyllä ajanut hyviä hevosia tänä vuonna. Siitä se on kiinni."

Edes Coktailin tehtävä kovenee

Hyviä hevosia hän ohjastaa myös lauantaina, kun Bergsåker toimii V85-kierroksen isäntäratana. Nybergillä on Toto85-pelissä kolme valjakkoa, joista kaksi tulee Jan-Olov Perssonin valmennuksesta. Nyberg on ohjastanut Perssonille silloin tällöin jo muutaman vuoden ajan.

"Se merkitsee aika paljon, sillä hänellä on hienoja hevosia ja hän on hemmetin kova valmentaja. Onhan se ilman muuta kivaa. Totta kai se tuntuu vähän erityiseltä", Nyberg sanoo.

Kolmannessa kohteessä hän hyppää 3 Nordprinsin kärryille. Hän on ohjastanut hevosta kerran aiemmin, toissa startissaan 30. syyskuuta, jolloin kilpailu päättyi voittoon.

"Hevonen oli todella hieno ja voitti hyvällä tyylillä."

Lauantain tehtävänä on autolähtö 2640 metrin matkalla.

"Se on hieno hevonen, mutta Perssonilla on varmaan parempi käsitys päivän kunnosta. Olen itse vähän huonosti perillä asioista, mutta kyseessä on hieno hevonen. Se on vahva."

Viidennessä kohteessa Nyberg ohjastaa numeroa 8 Pyrotek, joka on hänelle uusi tuttavuus. Ori otti kaksi peräkkäistä voittoa kesällä ja on juossut kokonaisuudessaan hieman yli 1,3 miljoonaa kruunua.

"Siitä en osaa sanoa kauheasti, mutta kyseessä on pohjimmiltaan myös hieno hevonen."

Hevonen, josta hänellä on sitäkin parempi käsitys, on numerolla 4 päätöskohteessa kilpaileva Edes Coktail. Nelivuotias ori on yksi neljästä hevosesta hänen avopuolisonsa Gunilla Lindströmin valmennuslistalla.

"Minusta se on kehittynyt viime lähdöissä. Suunta on oikea ja se on tehnyt todella hyvää työtä, mutta nyt vastus on varmaan kovempi, otaksun."

Mister J.P:n poika on esiintynyt edukseen tänä vuonna ja tienannut 100 000 kruunua kahdeksassa startissa. Nyt se saapuu Toto85-lähtöön kaksi peräkkäistä voittoa taskussaan.

"Hevonen näyttää hyvältä, joten tästä tulee jännittävää."

Edes Coktail aloittaa autolähdössä radalta neljä spårtrappa-lähdössä, jossa Klass III kohtaa Klass II:n

"Se on hidas avaaja, mutta kulkee sitä paremmin viimeisen kierroksen. Kuten sanottu, vastus on nyt kovempi kuin mihin se on viime aikoina tottunut, mutta se ei ole juuri millänsäkään. Katsotaan, mihin asti se riittää", Ingvar Nyberg sanoo.



Josefine Johansson / Travronden