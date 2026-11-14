Toto85-ennakko: "Parhaana päivänään Ruotsin paras nelivuotias tamma"

Viime vuonna Dante Kolgjini ajoi ohjastajana rahaa sisään kaksi miljoonaa kruunua, ja kun vuotta 2026 on jäljellä vajaat kaksi kuukautta, hän on tuplaamassa tuon lukeman selvällä marginaalilla. Saattaa olla, että neljän miljoonan kruunun raja rikkoutuu jo lauantaina. Tällöin hän ohjastaa 2 Milady Josselyniä (T85-2) nelivuotiaiden tammojen Breeders' Crown -finaalissa.

Tamma on tienannut tänä vuonna lähes 1,7 miljoonaa kruunua ja ollut mukana useissa suurkilpailuissa. Se oli kolmas Drottning Silvias Pokalissa, laukkasi sitten Stosprinternissä ja oli neljäs Stochampionatissa. Syyskuun lopussa se voitti karsintalähdön U.E.T. Grand Prix'hin, jonka finaalissa se sijoittui viidenneksi.

"Vuosi olisi ollut vielä parempi, jos olisin onnistunut voittamaan Miladyn kanssa jonkin näistä suurkilpailuista, mutta asiat eivät ole aivan osuneet niissä ihan nappiin. Toivon, että nyt onnistuu", Dante Kolgjini pohtii.

Milady Josselyn voitti välieränsä Solvallassa ajalla 1.12,1ake.

"Se oli todella hieno, ja sitä on treenattu olemaan vielä parempi finaalissa. Lähtörata on täydellinen. Pahimmat vastustajat tuntuisivat olevan ulkopuolellani. Kaikki vaikuttaa olevan tiptop-kunnossa."

Kapasiteetistakaan menestys ei jää kiinni.

"Sen huipputaso on aivan terävintä kärkeä. Kun sillä on paras päivänsä, se on luultavasti Ruotsin paras nelivuotias tamma. Valitettavasti se on ollut finaaleissa hieman heikompi. Otteissa on ollut hieman vaihtelua, mutta huipputasonsa se on näyttänyt. Ennen kaikkea silloin, kun se voitti oriit ja ruunat Eurooppaderbyn karsinnassa. Siinä saatiin maistiainen siitä, millainen taso sillä on."

Toivepaikka juosta olisi keulapaikka.

"On selvää, että keulasta on lyhin matka maaliin, ja silloin pahimmat kilpailijat joutuvat tekemään hieman ylimääräistä työtä jokaisessa kaarteessa. Juuri suurkilpailuissa sisärataa pitkin meneminen on erittäin edullista."

Danten isän Lutfi Kolgjinin valmentama Milady Josselyn ei ole suinkaan ainoa hevonen, joka matkaa viikonloppuna Vombista Eskilstunaan. Danten veljellä Adrian Kolgjinilla on tulessa kaksi hevosta, joista toinen on nelivuotiaiden oriiden ja ruunien Breeders' Crown -finaalissa starttaava 3 Ejnar Face (T85-3).

"Viimeisessä hiitissä ennen karsintaa tuntui, ettei se ollut aivan sataprosenttisessa iskussa. Sen jaloissa oli hienoista jäykkyyttä, mutta saatuaan hiitin alle sen pitäisi olla finaalissa sataprosenttisessa kunnossa. Sitä myös vaaditaan. Ejnar Face sai loistopaikan. Jos se pääsee keulaan, kilpailusta tulee mielenkiintoinen."

"Mahdollisesti se juoksee tavallaan ensi kertaa kokonaan ilman kenkiä. Avojaloin ajettiin jo Derbyssä, mutta silloin se ei saanut mahdollisuutta", Dante Kolgjini lisää.

Kolgjineilla on mukana myös 2 Einstein Face T85-8:ssä.

"Se on todella hyvä hevonen. Peruskapasiteetilta en pidä sitä yhtään Ejnaria huonompana. Einstein ei ehkä ole saanut itsestään irti lähdöissä aivan niin kuin olisimme toivoneet, mutta biimeksi Solvallassa se lopetti huikean hyvin. Se on todellinen huippuhevonen sinä päivänä, kun se kilpailee täysillä."

Josefin Johansson / Travronden