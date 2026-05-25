Vuoden kolmanneksi suurin Toto-voitto: Helsinkiin 744 000 euron jättipotti
Suomeen osui lauantaina Ruotsin Toto85-kierrokselta 744 876 euron voitto. Kyseessä on kuluvan vuoden kolmanneksi suurin Suomeen osunut Toto-pelivoitto.
Veikkaus tiedotti, että helsinkiläinen nettipelaaja voitti laajalla hajoituspelillään Gävlen Toto85-kierrokselta 744 876 euron jättivoiton.
Kierroksen täysosumien arvo oli viiden sentin panoksella pelattuna 71 923 euroa. Helsinkiläinen oli pelannut rivinsä 0,50 euron panoksella ja kun hajoituspeliin osui myös pienempiä voittoja, kasvoi voitto kokonaisuudessaan 744 876 euroon.
Suomeen osui lauantaina helsinkiläisen nettipelaajan jättivoiton lisäksi myös kolme muuta täysosumaa. Nettipelaaja Kokkolasta voitti alavoittoineen 76 456 euroa, nettipelaaja Lohjalta voitti alavoittoineen 77 619 euroa ja toinen nettipelaaja Helsingistä alavoittoineen 75 007 euroa.