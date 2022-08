Poniravivaltakunta sai uudet kuninkaalliset

Kuninkuuskilpailun toisella osamatkalla eilinen voittajavaljakko, Elmeri Pussi ja Golden Jang, aloitti vahvan näköisesti ponijoukkion keulassa, mutta taipui lopulta kuudenneksi. Voittajaksi ylsi Ronja Grönmanin ajama ja valmentama Pikku Humanteri.

Grönman ja Pikku Humanteri sijoittuivat avausmatkalla kolmanneksi, joten kuninkuustitteli oli realistinen, muttei heti lähdön jälkeen vielä täysin varma, sillä Bea-Noora Kyynäräinen ja Ekslätts TNT sijoittuvat toisiksi molemmissa osalähdöissä.

Sekunnit kääntyivät lopulta Pikku Humanterin hyväksi.

”Tyhjä olo. Sellainen, että mitä on tapahtunut”, huojentunut Grönman kuvaili tunnelmia voiton julistuksen jälkeen. ”En ollut ihan varma, haluanko edes ajaa täällä. Suomen mestaruuksien jälkeen poni on ollut mun mielestä sellainen ihan ok, mutta nyt se sitten voitti!”