Suomen ensimmäisessä para-poniravilähdössä mukana yhdeksän valjakkoa

Para-ponilähtö tarkoittaa, että jokaisella ohjastajalla on joko fyysinen tai kehitykseen liittyvä vamma. Siksi ajokeiksi on kelpuutettu vain kokeneita raviponeja, ja jokaisella ohjastajalla on kärryillä mukanaan ammattiohjastaja.

Lähtö ajetaan poneille normaalina 1000 m lähtönä kaikkia ravikilpailusääntöjä noudattaen. Vermon para-poniravilähtö toteutetaan Paralympiakomitean, Suomen Hippoksen, Suomen para-ravi- ja -ratsastusyhdistyksen sekä Vermon raviradan yhteistyönä vapaaehtoisia unohtamatta.

Linkki Suomen Hippoksen ja Paralympiakomitean tiedotteeseen

Lähtölista

1 Kaunisrannan Mulan/Eetu Fossi (Emma Väre)

2 Ahtilan Velmeri/Peppi Hautala (Veeti Hautala)

3 Skogsborgs Hermione/Ville Lehtinen (Olli Koivunen)

4 Ilpo/Katja Peltomaa (Antti Teivainen)

5 Valkeeojan Duracelli/Heikki Valli (Santtu Raitala)

6 Skogsborgs Winnie/Matias Metsälä (Ari Moilanen)

7 Little Nearly Perfect/Teemu Karisto (Esa Holopainen)

8 Sirkkala Primustella/Joni Roivanen (Henna Halme)

9 Anjalan Rosmariini/Ilari Eerola (Hannu Torvinen)