Raviparlamentissa kuullaan tällä viikolla Veeti Suomalaisen lisäksi, Marko "Mapi" Lähteenmäkeä, Olli Koivusta ja Jukka-Pekka Kauhasta.
Raviparlamentissa kuullaan tällä viikolla Veeti Suomalaisen lisäksi, Marko "Mapi" Lähteenmäkeä, Olli Koivusta ja Jukka-Pekka Kauhasta.
Raviparlamentti

Dopingtuomiot puhuttavat myös Raviparlamentissa – ”Tämä on yksi raviurheilun synkimpiä hetkiä”

Raviparlamentissa nähdään tällä viikolla poikkeuksellinen kokoonpano.
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