Dopingtuomiot puhuttavat myös Raviparlamentissa – ”Tämä on yksi raviurheilun synkimpiä hetkiä”

Tämän viikon Raviparlamentissa riittää jälleen puheenaiheita. Koko viikon ravikansaa ovat puhuttaneet Suomen Hippoksen viime viikolla julkistamat dopingtuomiot. Mari Leinonen sai 24 kuukauden kilpailukiellon sekä kymppitonnin sakot. Pertti Puikkonen puolestaan asetettiin 18 kuukauden kilpailukieltoon, minkä lisäksi hänelle määrättiin yhteensä 5300 euron sakot. Lisäksi Suomen Hippoksella on neljä muutakin tapausta vireillä, mutta näistä ei vielä tiedotettu prosessin ollessa kesken. Parlamentaarikot pohtivat muun muassa sitä, minkälaista haittaa surullisesta episodista koituukaan lajille.Viime viikolla kohautti Hippoksen päätöksen lisäksi Killerin tuomariston päätös. Suomenhevosten yhdessä Derby-karsinnassa viimeisestä finaalipaikkaan oikeuttavasta sijoituksesta julistettiin tasapäätulos, vaikka maalikameran kuva osoitti Likan Lupauksen olleen Campparin edellä. Onneksi oikeus lopulta voitti.Positiivisempia puheenaiheita riittää Kymi GP:n saralta. Tällä viikolla Raviparlamentissa vieraileva Olli Koivunen ohjasti Mellby Jokerin toiseksi niukasti ennen parhaana suomalaisena hienon esityksen tehnyttä Combat Fighteria.Katso tai kuuntele uusin jakso alta.