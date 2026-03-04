Häijymiehen hylkäystuomio puhuttaa Raviparlamentissa – "Tuomareiden tehtävä lähdön startatessa on tutkia voltit"

Häijymiehen hylkäystuomio maanantaina Killerillä nostattaa puhetta myös Raviparlamentissa. Olisiko vasta maaliintulon jälkeen tapahtunut hylkäys voitu kääntää valjakon eduksi? Olisiko lähtö pitänyt alun perin uusia?Jaksossa käydään läpi myös ensituntemukset Lappeen hallituksen vaihtumisesta, keskustellaan kasvattajarahojen jakamisesta ja ravilähtöjen täyttöasteesta. Uupumus saa aiheena parlamentaarikot vakavoitumaan.Lopuksi tarjoillaan vinkit lauantaina ajettaviin Teivon divisioonafinaaliraveihin.