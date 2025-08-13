Hevospula puhuttaa Raviparlamenttia – "Kilpailusihteerit, pallo on teillä"

Viime viikkoina ilmennyt jonkinasteinen hevospula puhuttaa Raviparlamenttia. Siitä viriää monisäikeinen keskustelu, jossa kysytään muun muassa, onko ykkössarjalaisille liikaa lähtöjä ja rahaa jaossa, tarvitseeko niille ajaa lukuisien profiililähtöjen lisäksi vielä 75-finaaleja ja ovatko divisioonarajat kohdillaan?Toinen iso puheenaihe on ravikilpailujen vakuutusturva. Onko se riittävä? Onko Hippos tehnyt vakuutuksista huonon diilin? Muun muassa näitä kysymyksiä kysytään Juuso Kankaan Lukijan kynän pohjalta. Positiivisena ilmiönä huomioidaan nuorten lämminveristen rynnistys viime viikon Kasvattajakruunun alkueriin ja tämän viikon Derby-karsintoihin. Mistä nyt tuulee?Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä!.Lukijan kynä: Mikään ei muutu, jos ei joku suutu