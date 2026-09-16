Tämän viikon Raviparlamentissa kuullaan Veeti Suomalaisen lisäksi Kari Lähdekorpea, Jukka-Pekka Kauhasta ja Marko Lähteenmäkeä-
Tämän viikon Raviparlamentissa kuullaan Veeti Suomalaisen lisäksi Kari Lähdekorpea, Jukka-Pekka Kauhasta ja Marko Lähteenmäkeä-
Raviparlamentti

Kohuja puidaan edelleen Raviparlamentissa – Kari Lähdekorpi: ”Tulee sellainen tunne, että he pitävät itseään isompana kuin raviurheilu”

Kari Lähdekorpi pääsee ääneen tuoreimmassa Raviparlamentissa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
doping
häirintä
Raviparlamentti
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi