Kohuja puidaan edelleen Raviparlamentissa – Kari Lähdekorpi: ”Tulee sellainen tunne, että he pitävät itseään isompana kuin raviurheilu”

Raviparlamentti on taas täällä. Tuoreimmassa jaksossa puidaan puhelinhäirinnästä ja dopingkäryistä nousseita kohuja. Lisäksi tietysti perataan viime viikonloppuna ravattu Tammavaltikka läpi. Myös viime keskiviikkona Vermossa tapahtunut hylkäys herättää keskustelua. Keskiviikkona 16.9. ilmestyneessä Hevosurheilussa julkaistiin uutinen ohjastajien dopingtesteistä. Parlamentaarikot myöntävät rehellisesti luulleensa, että testejä on tehty jo pitkään. Näin ei kuitenkaan ohjastajien kohdalla ole.Muita puheenaiheita ovat Veikko Haapakankaan Ruotsissa saama puolen vuoden kilpailukielto, ravien tv-näkyvyys ja tietenkin ensi viikonlopun ravit.Uusimmassa jaksossa keskustelua johtaa Veeti Suomalainen. Jo ennestään tutuista parlamentaarikoista mukana ovat Marko ”Mapi” Lähteenmäki ja Jukka-Pekka Kauhanen. Kvartetin täydentää Kari Lähdekorpi, joka ei tunnetusti peittele mielipiteitään, eikä tee sitä tälläkään kertaa.Katso tai kuuntele tuorein jakso alta.