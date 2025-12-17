Raviparlamentti ruotii vihjekommentteja: "Kysytäänkö me ravitoimittajat vääriä kysymyksiä?"

Ohjelmassa tartutaan kahteen Tototv:n lähetyksissä viime viikolla esille nousseeseen aiheeseen: ratojen ohjastaja- ja valmentajaliigoihin sekä vihjekommentteihin. Minkälainen valmentajaliigan palkinnon pitäisi olla, että sillä olisi vaikutusta hevosten ilmoittamiseen? Kannattaako kuskien liigoihin edes satsata, vai tulevatko menestyskuskit muutenkin aina paikalle, kun on ajettavaa? Kysytäänkö valmentajilta vihjeisiin vääriä asioita?Muun muassa näitä kysymyksiä käsitellään viikon Raviparlamentissa, joka on katseltavissa ja kuunneltavissa alla olevista linkeistä. Seuraavan kerran Raviparlamentti ilmestyy viikolla 2.