Oikeusmurha vai ei? – Raviparlamentin sympatiat kallistuvat Suven Sametin puolelle
Raviparlamentti

Oikeusmurha vai ei? – Raviparlamentin sympatiat kallistuvat Suven Sametin puolelle

Eemeli Hernesaho, Tuukka Varis ja Jukka-Pekka Kauhanen käyvät läpi raviviikon polttavimmat puheenaiheet.
Julkaistu
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