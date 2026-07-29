Oikeusmurha vai ei? – Raviparlamentin sympatiat kallistuvat Suven Sametin puolelle

Kuninkuusravien valintasäännöistä löytyi perusteet olla antamatta Suven Sametille villi kortti Teivon kuningatarkisaan, mutta oliko siihen syytä? Tämä kysymys on kaikkien huulilla, niin myös Raviparlamentin. Kohti Kuninkuusraveja -pistejärjestelmää on tänä vuonna jonkin verran kritisoitu. Arto Hytönen ei näe siinä tarvetta suurille korjausliikkeille. Näkeekö Raviparlamentti? Pro ja Jockas Rita vahvojaSekä kuninkuus- että kuningatarkilvassa on tänä vuonna erityisen selvät suosikit. Ovatko Pro ja Jockas Rita kukistettavissa, ja jos ovat, niin kenen toimesta? Viikonloppu vilisee huippuhevosia. Minkä hevosen tai hevosten esityksiä raviparlamentaarikot eniten odottavat?Kaistat kateissa TorniossaTornion loppusuoralla riitti Ravilauantaina draamaa. Ensin Ohran Prinssi torjui rinnallaan juosseen Prosentin ohitusyritykset, mutta kuvanauhoja kotvan kelattuaan tuomaristo päätyi sijoituksen siirtoon ja julisti Prosentin voittajaksi. Miten Ohran Prinssin valmentaja J-P Kauhanen tilanteen ja tuomion koki? Pielinen Boko oli matkalla kohti Toto75-voittoa, mutta koukkasi sitten äkisti sisäkentän puolelle, ja voitto vaihtui hylkäykseen. Mitä ihmettä tapahtui?Heijaava lähtö vai ei?Keskiviikkona Vermossa Onassis Fortis ampui auton takaa keulaan, mutta lähtö haiskahti heijaavalta. Tuomaristo langettikin Ville Tonttilalle sakon heijaavasta lähdöstä. Mutta jos lähtö oli heijaava, niin eikö se olisi kuulunut palauttaa? Mitä mieltä on Raviparlamentti, ja miten tuomaristo kommentoi asiaa?Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä! Jos se herättää ajatuksia niin palautetta ja ehdotuksia tuleviksi puheenaiheiksi voi lähettää osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.