Kari Lähdekorpi Raviparlamentissa: "Mä sanoin Santulle, että älä nyt viitti, kerro mitä sä teit"

Kun Kari Lähdekorpi vieraili viimeksi Raviparlamentissa, puhelinkohusta ei ollut vielä annettu rangaistuksia. Nyt on, ja Kari ottaa totta kai niihin kantaa.Viikon muita aiheita ovat muun muassa Kriteriumit, Teivon tulevaisuus, Kaakon ratojen yhteistyösuunnitelmat ja ponilähtöjen sijoittelu raveissa. Ja löytyypä Karilta jälleen yksi omakin puheenaihe, josta hän haluaa herättää lähetyksen lopussa keskustelua.Kari jatkaa Raviparlamentissa myös ensi viikolla. Omia ehdotuksia puheenaiheiksi ja huomioita viikon varrelta voi lähettää osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.