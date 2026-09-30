Kari Lähdekorpi Raviparlamentissa: "Mä sanoin Santulle, että älä nyt viitti, kerro mitä sä teit"
Raviparlamentti

Kari Lähdekorpi Raviparlamentissa: "Mä sanoin Santulle, että älä nyt viitti, kerro mitä sä teit"

Kari Lähdekorpi, Jukka-Pekka Kauhanen ja Henri Bollström käyvät läpi raviviikon kuumat puheenaiheet.
Julkaistu
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