Raviparlamentti Finlandia-Ajon ennakkotunnelmissa – "Tervetuloa takaisin, Kari Lähdekorpi"

Hannu Torvinen joutui vaikean valinnan eteen ajettuaan kaksi hyvien yhteistyökumppaniensa valmennettavaa karsintavoittajina Tammaderbyn finaaliin. Miten finaalin ajokin valinta tuolloin tapahtuu? Miten valmentaja tai omistaja kokee, jos kuski vaihtuu isoon lähtöön?Mika Forss ajoi Porissa kaksi voittoa ja oli viettänyt sitä ennen viikon Tapio Mäki-Tulokkaalla hevosia treenaten ja jatkaa taas Suomessa sunnuntaina. Onko Mika palaamassa pysyvästi, ja jos olisi, niin olisiko Hannalla Mikalle käyttöä?Entä mitä mieltä parlamentaarikot ovat Kari Lähdekorven paluusta Tototv:n lähetyksiin?Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä!