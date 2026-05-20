Evartin ja Jockas Ritan paluut tauolta Raviparlamentin syynissä

Raviparlamentti kokoontuu viikoittain käsittelemään raviviikon tärkeimmät puheenaiheet. Viime viikolla niitä olivat Evartin ja Jockas Ritan paluut radoille, Porin Kultaloimi ja Mikkelin keskiviikkoiset vauhtijuhlat. Yleisissä aiheissa kysytään, onko oikein, että Salamakypärät-lähdöissä voi vierailla sarjan ulkopuolisiakin ohjastajia ja että ruunat ja kylmäverihevoset vievät Kohti Kuninkuusraveja -pisteitä suomenhevosoreilta.Omia puheenaiheita ensi viikon Raviparlamenttiin voit esittää osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.