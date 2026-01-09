Raviparlamentilta täystyrmäys esittelylinjan tiukentamiselle – "Idioottimaisin sääntöuudistuksista minun aikanani"

Käsittelyssä on puheenaiheita kolmen viikon ajalta. Suurimpia tunteita herättää vuodenvaihteessa tullut uudistus, jonka mukaan esittelystä myöhästymisestä tai väärällä paikalla esittelyyn tulemisesta sakotetaan.

"Idioottimaisin sääntöuudistuksista minun aikanani, mitä olen kilpaa ajanut", Tuukka Varis jyrähtää ja perustelee asian huolella.

Harri Koivunen kertoo kaksi esimerkkiä hevosista, joille esittelytilanne oli pitkään jopa vaarallinen, mutta joista on jättäytymällä kouliintunut varsin toimivia ja hyviä kilpahevosia.

Keskustelua riittää myös pakkasista, hevospulasta, laajentuneesta 75-divisioonien tammaedusta. Videosulkeisissa perehdytään muutamaan puhuttaneeseen tapaukseen.

