Raviparlamentti ihastelee Santtua – "Jäätävän tyylikästä toimintaa ja loistavaa tilannetajua"
Raviparlamentti

Raviparlamentti ihastelee Santtua – "Jäätävän tyylikästä toimintaa ja loistavaa tilannetajua"

Jere Törmänen, Tuukka Varis ja Jukka-Pekka Kauhanen käyvät läpi raviviikon polttavat puheenaiheet.
Julkaistu
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