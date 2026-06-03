Raviparlamentti ihastelee Santtua – "Jäätävän tyylikästä toimintaa ja loistavaa tilannetajua"

Tällä viikolla pääpaino on tietysti Solvallan Elitloppet-viikonlopussa, mutta muutakin puhuttavaa riittää. TotoTV avasi lauantaina keskustelun pimeästä ilmosta uudelleen. Kääntyivätkö Juken ja Tuukan päät? Maanantaina ajettiin Killerin Eliitin katsastus ja jaettiin viimeiset kutsut. Menivätkö ne oikeisiin osoitteisiin? Onko kutsuruletti tarpeen nykyään 15 000 euron ykköspalkinnolla ajettavaan lähtöön, vai riittäisikö suurkilpailukarsinta? Killerillä nähtiin harvinaislaatuinen hylkäys monté-lähdössä. Oliko se paikallaan. Erityisesti paneudutaan Teivossa torstaina nähtyyn tilanteeseen, jossa Hannu Torvinen joutuu väistämään vaaratilannetta turvakaistalle. Mitä tekee Hannun takana juossut Santtu Raitala? Ottaa ajokkiaan kiinni ja odottaa, että Hannu pääsee palaamaan paikalleen. "Jäätävän tyylikästä toimintaa ja loistavaa tilannetajua", Jere Törmänen tiivistää parlamentin tunnot.Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä! Omia huomioita ajetuista lähdöistä ja muita puheenaiheita tuleviin lähetyksiin voi esittää osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.