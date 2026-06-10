Raviparlamentti ei lakkaa ihastelemasta Carua - "Pitääkö tässä ruveta kohta kansalaisadressia keräämään..."

Gran Premio di Lappee, Pilvenmäki Specialit, Weikon paluu ja Evartin kauden totoravialoitus käydään luonnollisesti läpi, mutta muutakin asiaa riittää. Ilkka Hoffren herätti MT Hevoset -sivustolla keskustelua suomenhevostammojen kilpailuttamisesta. Onko oikein, että alle 50 000 euroa tienanneet rahasarjalaiset vievät "oikeiden" ykkössarjalaisten paikat KK26-lähdöissä? Mitä asialle voisi tehdä? Tällä viikolla ravataan kolmet 75-ravit neljän päivän sisään. Onko järkee vai ei?Katsojapalautetta ja omia ehdotuksia tulevien lähetysten puheenaiheiksi voi lähettää osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.