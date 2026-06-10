Raviparlamentti ei lakkaa ihastelemasta Carua - "Pitääkö tässä ruveta kohta kansalaisadressia keräämään..."
Raviparlamentti

Raviparlamentti ei lakkaa ihastelemasta Carua - "Pitääkö tässä ruveta kohta kansalaisadressia keräämään..."

Marko Lähteenmäki, Tuukka Varis ja Jukka-Pekka Kauhanen pistävät raviviikon taas pakettiin.
Julkaistu
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